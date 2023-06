Vindheim forlater Lillestrøm – returnerer til Sparta Praha

Andreas Vindheim (27) drar tilbake til Sparta Praha etter at låneoppholdet i Lillestrøm er over.

Det bekrefter Lillestrøm på deres nettsider. Vindheim kom på en låneavtale til Lillestrøm i februar.

– Lånet mitt besto stort sett av skader. Men jeg er utrolig takknemlig for at LSK var villig til å gi meg sjansen på lån. Gutta, fysioene og trenerteamet har vært varme og støttende fra dag en, og spesielt garderoben vil bli savnet. Vemodig at jeg ikke kunne bidra mer, men sånn ble det dessverre. Så jeg ønsker Lillestrøm alt det beste og masse lykke til i resten av sesongen, sier Vindheim til klubbens hjemmesider.

Sportssjef Simon Mesfin takker 27-åringen for innsatsen på Åråsen.

– Andreas er en veldig god spiller som dessverre har vært uheldig med skader. Det er veldig synd, for han er en veldig fin fyr og en spiller som hadde hevet ethvert eliteserielag når han er frisk. Av naturlige årsaker har vi ikke benyttet oss opsjonen på å kjøpe ham. Vi ønsker ham lykke til videre og håper han kan få være skadefri i tiden som kommer, sier Mesfin.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 10 1 1 32 – 11 21 31 2 Tromsø 11 7 2 2 16 – 11 5 23 3 Brann 12 6 3 3 24 – 15 9 21 4 Viking 11 6 2 3 26 – 20 6 20 5 Molde 12 6 1 5 25 – 16 9 19 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk