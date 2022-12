LØSLATT: Britteny Griner i Moskva tidligere i år.

Amerikansk OL-gullvinner: Frigitt fra russisk fangenskap

Den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner er frigitt i Russland, i bytte mot en russisk våpenhandler.

Griner har vært fengslet i Russland etter at hun i februar ble tatt med cannabisoljer på vei inn Russland. Hun ble dømt til ni års fengsel i august, og har siden vært i russisk varetekt.

Det var den 17. februar i år at Griner ble arrestert på flyplassen i Moskva med cannabisoljer i bagasjen, beregnet på bruk til e-sigaretter – såkalt «vape» – som hun hadde legeerklæring for å oppbevare, ifølge The Guardian.

Briner tok OL-gull i basket med USA i Rio de Janeiro i Janerio.

Fangeutvekslingen betyr på den annen side at våpenhandleren Viktor Bout, også kalt dødens kjøpmann, løslates fra USA. Utvekslingen skal ha skjedd i Abu Dhabi. Bout var en av verdens mest kjente illegale våpenforhandlere.

RUSSISK VÅPENHANDLER: Viktor Bout ankommer retten i Bangkok i Thailand i 2010. Han ble dømt til 25 år i fengsel i USA i 2012.

USA-president Joe Biden skriver klokken 14.15 på Twitter at han nettopp har snakket med Griner, at hun er i trygghet, på et fly og på vei hjem.

USA har byttet en fange tatt for cannabisoljer med Russland mot en mann som er dømt til 25 års fengsel for blant annet å skaffe utstyr til terrororganisasjoner og å selge våpen. Han ble pågrepet i Thailand i 2008 av amerikanske narkotikaagenter som utga seg for å komme fra den colombianske geriljaorganisasjonen FARC.