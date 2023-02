1 / 5 TØFF OMGANG: Gyda Westvold Hansen taklet vanskelige forhold i hoppbakken. forrige neste fullskjerm TØFF OMGANG: Gyda Westvold Hansen taklet vanskelige forhold i hoppbakken.

Kjempefavoritten Gyda Westvold Hansen i gulldrama: − Det var helt jævlig

PLANICA (VG) Hun regnes som den største norske VM-favoritten av alle. Gyda Westvold Hansen (20) tok ledelsen etter et dramatisk hopprenn hvor hun måtte vente i fem minutter med å få hoppe.

– Det der var helt jævlig på toppen, sier hun til VG.

20-åringen sier hun har følt seg kvalm fredag formiddag. Forventningspresset har vært enormt på nordøsterdølen. Alene igjen på toppen måtte hun vente på grunn av for gode forhold. Farten ble satt ned to avsatser. Så snudde vinden.

– Jeg så at vindvimplene bare snudde rundt. Jeg måtte gjøre all jobben selv og satse på at «vindkompen redder meg».

Men kusinen til Therese Johaug leverte i første del av kvinnenes VM-renn i kombinert. Hun fikk bakvind og hoppet 91 meter. Syv meter bak Nathalie Armbrusters lengstehopp.

– Veldig nervepirrende. Men jeg har trent mye i bakvind i tilfelle noe slikt skulle hende, forteller hun.

På NRKs spørsmål om hun tar gull svarer hun selvsikkert «ja». Tyske Armbruster ligger på 2. plass 20 sekunder bak og Haruka Kasai fra Japan er nummer tre 28 sekunder bak favoritten.

– Jeg har vært i god langrennsform i det siste og skal ut å gå fort på ski, sier Gyda Westvold Hansen til VG.

Hun har vunnet samtlige ni verdenscuprenn denne sesongen.

– Det er så imponerende, sier NRKs ekspert Johan Remen Evensen om den unge seiersmaskinen.

– Vi har knapt sett lignende i noen idrett, legger han til.

– Jeg tror Gyda tar gullet, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

– Akkurat nå er jeg lettet, sier hun.

VM-gullet avgjøres etter det fem kilometer lange langrennet som starter kl. 14.15. Ida Marie Hagen (22) har også klare medaljesjanser. Bak Westvold Hansen representeres Norge av to søsterpar.

Hagen var jublende glad etter et svev på 92 meter. Bærumsjenta er sterk i løypa og med for fullt i medaljekampen. Hun ligger 1,08 bak Westvold Hansen.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk ikke til et godt prøvehopp, så jeg var ganske stresset. Jeg hadde høye skuldre, men klarte å senke dem. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å levere. Det er mitt første VM, sier Hagen til VG.

Hun ligger etter hopprettet 48 sekunder bak Armbruster, som er på sølvplass.

– Jeg går for 2. plass, sier Hagen. Hun er blant de sterkeste kombinertutøverne i langrennssporet.

– Jeg gleder meg bare til å gå. Det er ikke så langt opp. Jeg skal bare dundre på.

– Hva syns du om det Gyda leverer her med presset som forhåndsfavoritt?

– Hun er helt rå. Hun hadde ikke gode forhold, heller. Hun ble tatt ned to bommer. Jeg er kjempeimponert over henne. Hun leverer til de grader. Mulighetene hennes for å ta gull nå, er «ganske store», sier Hagen og ler.

Marte Leinan Lund (21) strakte seg til 89,5 meter, men klarte ikke å sette nedslag. Marte Leinan Lund tok VM-bronse for to år siden. Hun ligger 1,27 bak Westvold Hansen.

– Jeg gjorde mitt beste hopp her. Det er kult, sier hun.

TRØBBEL I SVEVET: Mari Leinan Lund.

Søster Mari Leinan Lund (23) er tilbake etter en tøff skade. Hun dro til med 90 meter. Men sølvvinneren fra VM i 2021 fikk trøbbel i svevet, kom bakpå i landingen og måtte nedi med hånden i overgangen.

– Det er litt kjipt, sier hun etter fallet.

Mille Marie Hagen (20) lyktes ikke i hoppbakken, hvor hun landet på 71,5 meter. Haslum-jenta slo hendene mot hjelmen etter det korte hoppet.

– Skikkelig irriterende, melder hun.

Statistikken taler sitt tydelige språk om kombinertdronningen Westvold Hansen:

Hun vant VM i 2021, som 18-åring, og er mye bedre nå.

Hun har 16 av 17 mulige verdenscupseirer siden 3. desember 2021.

Hun tapte sist i NM 2021 på Beitostølen.

– Jeg har satt meg i denne situasjonen selv. Det er bare å bruke det positivt, sa Gyda Westvold Hansen på torsdagens pressekonferanse da hun ble konfrontert med presset.

– Jeg er så godt forberedt at jeg ikke bruker oppmerksomhet på presset. Status er bra. Skuldrene er relativt lave, sier Gyda Westvold Hansen.

Hun mener at hun er to minutter bedre enn på samme tid i fjor.

– I VM 2021 visste jeg ikke hva jeg gikk til og brukte energi på mye tull. Jeg tenkte på mye rart. Jeg hadde oppmerksomhet på ting som kan forstyrre for å prestere. Etter VM i 2021 bestemte jeg meg for at det er noe jeg skulle forbedre. I hver økt har jeg forberedt meg på å unngå å komme i samme situasjon.

Det er klart at Gyda Westvold Hansen og Ida Marie Hagen blir de to kvinnene i kombinerts mixed lagkonkurranse søndag. De to herreløperne er ennå ikke tatt ut.

Kvinnenes kombinert avsluttes med langrenn kl. 14.15. Det vises direkte på NRK1 og Viaplay.