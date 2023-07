Kampen om OL

Dmytro svevde

Dmytro Demjanjuk (39) vrir om nøkkelen og døren glir opp. Han bøyer hodet og trasker rolig inn i det lille huset sitt.

Det er krig og vi befinner oss ved fronten i Kharkiv fylke. Russerne lader kanonene. De er bare noen få kilometer unna.

De ukrainske soldatene ber VG om å kjøre leiebilen inn i noen busker, under et stort tre. Mobiltelefonen settes i flymodus. Russiske droner er observert i luften over oss.

Ukrainerne vil ikke avsløre hvor de oppholder seg. For her, på et hemmelig sted helt øst i landet, er russisk bombardement en del av hverdagen.

Det kjennes som dype drønn.

– Halve landet er lagt i grus, begynner Dmytro.

Høydehopperen har deltatt i to OL. Nå kjemper han en helt annen kamp.

Soldaten legger automatvåpenet på den spinkle sengen.

På TV-en i hjørnet av rommet er det fire små ruter. De viser bilder fra overvåkningskameraer som er gjemt i trærne rundt huset.

– Selvfølgelig skal ikke russiske utøvere få delta i OL, mener Dmytro.

Han retter seg opp.

I april hevdet ukrainske myndigheter at 262 idrettsutøvere har blitt drept til nå i krigen mot Russland.

– Vi kjemper for livene våre, mens de forbereder seg i St. Petersburg og kjemper for å få delta i OL. Skal vi virkelig konkurrere mot dem?

OL i Paris starter om et år. Lekene har blitt storpolitikk.

For skal russiske idrettsutøvere få lov til å delta?

Emmanuel Macron har kastet seg inn i debatten. Det samme har Joe Biden og Det hvite hus gjort.

Vladimir Putin truer med å stifte helt egne leker dersom russiske utøvere utestenges fra OL i Paris neste sommer.

Og i Sveits kjemper IOC-president Thomas Bach en innbitt kamp.

Han vil at russiske enkeltutøvere skal delta i lekene. Vel å merke som såkalt «nøytrale»: Nasjonalsangen skal ikke spilles. Utøvere som støtter krigen i Ukraina er ikke velkomne.

Fra forberedelsene til vinter-OL i den russiske byen Sotsji i 2014.

Forslaget totalslaktes i Kyiv. President Volodymyr Zelenskyj truer med å holde utøverne sine hjemme fra lekene i Paris om et år.

Hva står egentlig på spill?

– For IOC sin del: At hele konseptet rakner. De har en fundamental utfordring dersom noen land bryter ut og danner sine egne leker, mener professor ved Norges idrettshøgskole, Sigmund Loland.

Kan OL virkelig smuldre opp?

Dmytro er to meter høy. Han har lagt på seg noen kilo muskler siden glansdagene som friidrettsutøver. Den gangen fløy han over lista på 2 meter og 35 centimeter.

I dag trener han fortsatt annenhver dag. Situps, pushups og spensthopp kan gjøres i hagen. Også når det er krig.

Stockholm, Monaco, Oslo. Dmytro reiste verden rundt som toppidrettsutøver.

Dmytro Demyanyuk under EM i friidrett i Stockholm i 2011.

Nå sitter 39-åringen på en krakk på kjøkkenet. Det bor fem soldater i det nedslitte huset VG besøker ved fronten. De betaler for strøm og gass, forsikrer han.

Dmytro snakker om en bekjent som mistet moren sin i et rakettangrep mot Kharkiv. Om en annen VM-medaljør som oppholdt seg 40 døgn i Kherson under okkupasjonen.

– Utøvere som trener under sånne forhold er ikke i stand til å prestere på topp mentalt. Hvordan skal en ukrainsk utøver som opplever flommen i Kherson kunne konkurrere mot en russisk utøver som har forberedt seg i St. Petersburg?

Samtidig presser Russland på for at landets utøvere skal å delta i Paris-OL om et år.

– Mange av de russiske utøverne støtter Putin. Mange av dem har også en formell tilknytning til militæret gjennom idretten, sier Dmytro.

Russland tok 71 medaljer under OL i Tokyo sist. Mer enn halvparten ble vunnet av utøvere som var tilknyttet politiet eller militæret.

Koblingen mellom idrett og militæret er vanlig i Russland: Med gode prestasjoner kommer også en tittel i forsvaret.

Det militære idrettslaget CSKA feirer 100 år i år. Mer enn 10.000 utøvere har en tilknytning til klubben.

– Jeg kjenner mange utøvere som aldri har sagt noe om det som foregår. De har valgt å ikke fordømme regimet til Putin, men tier i stedet stille. Da er de medskyldige, mener Dmytro.

Ukrainske myndigheter vil holde utøvere sine hjemme dersom det åpnes for russiske utøvere i Paris-OL.

Dmytro er uenig. I hjembyen Lviv, nær grensen til Polen, er han visepresident i den lokale friidrettsklubben.

– Dette er folk som har brukt ti år på å forberede seg til OL. Noen av dem har mistet husene sine. Kanskje slektningene har omkommet. Og så skal vi straffe dem ved å nekte deltagelse i OL? spør han.

– De som tror at løsningen isolert sett handler om penger, tar feil, sier Kristin Kloster Aasen (62).

Hun strekker ut høyrearmen og smiler. Vi befinner oss ved Sognsvann i Oslo.

– Det som står på spill er muligheten til global idrettsdeltakelse. Det forutsetter uavhengighet til krig og konflikt.

Hun forteller om hvordan dette bygger opp under IOCs inntekter, og hvordan inntektene deles ut igjen slik at utøvere over hele verden kan bedrive idrett.

– Så i den sammenheng er penger viktig, sier hun.

Kloster Aasen har nettopp kommet hjem fra en uke med møter i sveitsiske Lausanne. Der ligger hovedkvarteret til Den internasjonale komité (IOC).

De eier OL.

Nå snakker hun om selve grunnideen bak OL. Om hvordan IOC fordømmer det russiske angrepet på Ukraina. Og om hvilket umulig dilemma organisasjonen har havnet i.

– Det er ingen enkel løsning på dette, sier hun.

62-åringen har plass rundt styrebordet i IOC. Det gjør henne til en av idrettsverdens aller mektigste.

– Vår sympati ligger selvsagt hos Ukraina, understreker hun.

Men ikke alle kjøper det budskapet. Det snakkes om skjulte motiver.

IOC har jobbet frem anbefalinger til internasjonale særforbund som gjør at enkeltutøvere fra Russland og Belarus kan delta som såkalt nøytrale.

– Dette handler om retten til å drive med idrett uavhengig av hvor du kommer fra, hvem du er og hvordan du ser ut. Det er grunnlaget for den olympiske bevegelsen og det hele vår organisasjon jobber for, fortsetter Kloster Aasen.

Hun spaserer rolig på stien som omkranser Sognsvann mens hun prater. Oslo bader i sol. Ute i vannet plasker noen barn på en oppblåsbar plastmadrass.

Det er langt til Dmytro og krigen i Ukraina.

Kristin Kloster Aasen er ikke enig i påstanden om at det åpnes for russisk eller belarusisk deltagelse i OL. De vil kun representere seg selv, som nøytrale, understreker hun.

Lagidretter er utelukket. Russiske og belarusiske myndighetspersoner blir ikke invitert. Nasjonalsangen skal ikke spilles. Og dersom utøverne har tilknytning til militæret, så er deltakelse utelukket.

Thomas Bach har uttalt at motstanderne av ideen om nøytrale utøvere har vist seg å ta feil. Verdens mektigste idrettsleder mener systemet fungerer godt.

– Vi må bygge broer, ikke reise vegger, sier tyskeren.

Kristin Kloster Aasen avviser at IOC har konkludert. Organisasjonen har ikke satt en deadline, hevder hun.

– Nøytralitet eller ikke: Det hevdes at russisk deltagelse vil bli misbrukt av regimet i Moskva uansett?

– Vi har forbeholdt oss retten til å iverksette sanksjoner mot russisk idrett og myndigheter. De sanksjonene ligger helt fast og har aldri vært oppe til debatt. Og så ligger det i anbefalingene våre at det du nevner der ikke skal være mulig.

– Hva gjør dere dersom Ukraina ikke vil sende sine utøvere, mens det står såkalte nøytrale, russiske utøvere på startstreken?

– Det er trist. Det er veldig uheldig dersom politikere skal bestemme hvem som skal få delta i idrett eller i et OL.

Kristin Kloster Aasen er en forsvarer av autonomi i idretten.

Altså at idretten bestemmer over seg selv. Og at politikerne bør holde fingrene av fatet.

I den franske byen Strasbourg sitter det en norsk kvinne. Hun er ikke nødvendigvis enig. For Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland utkjemper sin egen kamp mot IOC.

– Franske myndigheter er livredde for at dette ender opp med at enkelte land boikotter Paris-OL fordi man vil støtte Ukraina. Det vil være et enormt nederlag, sier hun.

Og i sommer innkaserte den norske stortingspolitikeren omsider en seier.

Eller gjorde hun egentlig det?

Dmytro hever blikket. Kjenner igjen lyden.

Tre helikoptre sneier kornåkeren bak oss. De er ukrainske og har retning mot russiske stillinger noen få kilometer unna. Der skal de slippe raketter, før de snur og vender hjem igjen.

Helikoptrene suser noen få meter over bakken for å unngå fiendens radar.

– De er tilbake her om fem minutter. Vi pleier å telle dem når de drar, og ser hvor mange som kommer tilbake, smiler Dmytro.

Helikoptrene stammer fra det gamle Sovjetunionen.

Og ganske riktig. Noen minutter senere kommer de tilbake. Alle tre.

Over en slette med høyt gress slippes det narrebluss narreblussNarrebluss er en varmekilde som skytes ut for å narre varmesøkende missiler vekk fra sitt opprinnelige mål. I militære miljøer omtales narrebluss vanligvis som "flare".Narrebluss er i dag den mest anvendte formen for selvbeskyttelse på militære fly og helikoptre.. Helikoptrene er bare noen få hundre meter unna idet ilden skytes ut. De gjør det for å unngå varmesøkende, russiske missiler.

Gresset tar fyr og brannen sprer seg i voldsom fart.

I horisonten skimtes røykskyer fra bombardement helt fremst ved fronten.

– Se hva de gjør med landet vårt! Russland må utestenges overalt. Også i OL. Det ville vært helt sprøtt om de får lov til å stå på startstreken, mener Larysa (68).

Hun skulle bare hente rabarbra. Nå herjer brannen like bak henne.

En forbipasserende mann på sykkel roper advarende. Han mener området kan være minelagt.

Larysa spør om VGs tolk kan ringe brannvesenet.

Selv var Larysa landsbyens første friidrettsutøver tidlig på 70-tallet. Den gangen var hun i 20-årene. Både Ukraina og Russland var del av det mektige Sovjetunionen.

– De bomber oss på natten, om morgenen og på kvelden, sier Larysa.

Hun er redd for miner i landsbyen sin. Og hun forteller om en bombe på 500 kilo som ødela flere hus.

– Vi hater Russland. Hater, hater, hater, gjentar 68-åringen.

– Dere velger å bli værende tross alle angrepene?

– Vi har aldri tenkt på å flytte. Vi bor her. Vi er født her, sier den ukrainske kvinnen.

– Å kalle dem «nøytrale» er jo bare tull. Alle vet hvilket land de kommer fra.

Linda Hofstad Helleland er spent der hun sitter.

Høyre-politikeren fronter forslaget i Europarådet. Hun har skrevet en rapport og nå skal det stemmes. Folkevalgte fra hele Europa er samlet i den store salen i Strasbourg.

Resultatet blir overveldende. 71 stemmer for. Bare fem imot, mens fire unnlater å stemme.

Helleland smiler bredt mens hun klapper begeistret. Hun reiser seg fra stolen på første rad i Europarådet. Så får hun klemmer og håndtrykk av dem rundt seg.

– Dette er en bekreftelse på at et samlet politisk Europa vil stå på riktig side i historien om Russlands angrepskrig. Alle virkemidler må tas i bruk. Selv idretten, mener hun.

Forslaget hun høstet støtte for sier at russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke bør få delta i OL så lenge krigen pågår i Ukraina. Samt at IOC-representanter fra Europa bør jobbe for dette.

Det er bare ett problem. Idretten bestemmer over seg selv. Den er såkalt autonom.

– Teknisk sett kan vi ikke vedta at IOC utestenger Russland og Belarus. Men jeg er skuffet over at ikke kulturministeren vår inviterer Krisitin Kloster Aasen til kontoret sitt. Thomas Bach ber ikke om råd fra Norges idrettsforbund, men han lytter til sine egne styremedlemmer, sier Helleland.

Hun snakker om hvordan idrett er storpolitikk Om hvordan regjeringsoverhoder møtes under et OL, og hvordan diplomatiet jobber på høygir.

Idrett handler om geopolitikk. Om sikkerhetspolitikk.

– Det er naivt å si at idretten bare skal være en markering for fred og kjærlighet. Det er mer brutalt enn som så, mener Høyre-politikeren.

Dmytro la opp som toppidrettsutøver før krigen brøt ut.

Han har ikke hoppet høyde på tre år. Han tror fortsatt at han hadde klart to meter. Ukraineren smiler og spekulerer samtidig.

OL huskes som «very cool».

Det handlet om å møte folk fra hele verden. Om fred og forbrødring.

I dag handler livet om jobben med logistikk ved fronten i Ukraina. Det finnes ingen timeplan. Hver dag blir til underveis. Han kjører biler til verkstedet. Han lager mat på kjøkkenet.

– Alt virker så alvorlig og skummelt når man deltar i OL. Nå skjønner jeg at det aldri fantes noen grunn til å være nervøs, sier Dmytro.

– Sammenlignet med krig, er det ingenting.

VGs Europa-korrespondent Kyrre Lien og journalist i VG-sporten, Anders K. Christiansen, i Kharkiv fylke i Ukraina nær frontlinjen.

Oversetter og tilrettelegger Rita Burkovska bidro i felt til denne artikkelen.