Mikael Ymer (24) avslutter karrieren etter dopingutestengelse

Den svenske tennisspilleren Mikael Ymer (24) ble utestengt i 18 måneder for brudd på dopingreglene i juli. Nå har han valgt å legge opp.

Det bekrefter han på Twitter.

– Jeg har bestemt meg for å legge opp. Tusen takk for alle de fantastiske øyeblikkene! For en reise det har vært. Jeg ønsker alle mine kollegaer lykke til videre, skriver svensken.

Svensken skal i 2021 ha unnlatt å møte til tre dopingtester, som ifølge ITF ITFDen høyest rankede svensken skal i 2021 ha unnlatt å møte til tre dopingtester, som ifølge ITF sitt reglement ikke er tillatt. sitt reglement ikke er tillatt.

Casper Ruud fikk kritikk i sommer for at han viste sympati med svenske Ymer.

– For å være ærlig synes jeg det kan være vanskelig noen ganger å skulle holde meldeplikten, svarte Ruud på spørsmålet fra VG.

– Du må alltid ha i bakhodet at du må være på et sted i en time hver eneste dag. Derfor kan det være problematisk å gjøre spontane ting som å møte venner eller finne på andre spontane ting, fortsatte det norske tennisesset.

