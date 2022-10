Mats Zuccarello var sist på pucken to ganger og nest sist en gang da Minnesota Wild sikret hjemmeseier med 4–3 over Vancouver Canucks torsdag.

Zuccarello satte inn to mål i hjemmeseier for Wild

Mats Zuccarello åpnet scoringsballet da Minnesota Wild vant 4–3 hjemme over Vancouver Canucks. Nordmannen satte også inn det nest siste målet.

NTB-Polaris

Nordmannen var perfekt plassert ved Canucks-målet da pucken ble spilt inn fra vantet fire og et halvt minutt ut i kampen, og han satte effektivt inn 1–0 til vertene i Xcel Energy Centre i St. Paul.

Ledelsen holdt riktignok ikke mange minuttene før Bo Horvat utlignet for Canucks. Fire minutter før den første pausen gikk gjestene fra Vancouver opp i ledelsen etter en scoring av Nils Aman. Til pause sto det likevel likt mellom de to lagene etter at Sam Steel utlignet for Wild.

Vancouvers Dakota Joshua sto for den eneste scoringen i den andre perioden og sørget for at Canucks hadde et overtak før den tredje perioden.

Den fordelen ble nullet ut da Zuccarello igjen fikk nettkjenning snaut halvveis ut i perioden. Igjen sto han helt riktig plassert – rett ved siden av Canucks-keeper Thatcher Demko – så da pasningen fra Kirill Kaprizov kom, trengte nordmannen bare så vidt å vippe pucken inn og over Demkos leggbeskytter.

Ved full tid var stillingen 3–3. Dermed gikk kampen videre på overtid, og til slutt var det Kaprizov som sørget for Wild-seier 4–3 på hjemmebane – med en assist fra Zuccarello.

Nordmannen fikk nesten 23 minutter på isen på det som må sies å ha vært en god dag på jobben.