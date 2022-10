GULLJENTE: Jenny Stene kan juble for VM-gull i skyting.

Jenny Stene tok sølv etter finaledrama: Tapte VM-gullet i siste skudd

Rifleskytteren Jenny Stene (24) sikret seg VM-sølv etter en svært spennende finaleskyting. For Jeanette Hegg Duestad (23) ble det bronse på en norsk jubeldag på 50 meter helmatch i Egypt.

Til slutt sto Stene igjen i direkte duell med Wanru Miao. Kineseren var best i kvalifiseringen, men i finalen havnet hun bak utrolig stabil skyting fra den norske jenta. Det ble gitt to poeng i hvert skudd og Stene gikk opp i 10–6-ledelse, men så fikk hun det tyngre i machskytingen som handlet om å komme ført til 16 poeng.

Landslagssjef Espen Berg Knutsen tok time out etter det neste skuddet i den intense VM-avslutningen i Kairo.

Kineseren gikk opp 12–10-ledelse før de to duellantene begge skjøt 10,1 i finalens 13. skudd. Stene vant det neste skuddet etter med knappest mulige margin: 10,4–10,3.

Men kineseren gikk opp i 15–13-ledelse før hun sikret seg VM-gull etter et svært nervøst siste skudd. Stene klarte bare 8,8 mot Wanrus 9,6 poeng. Dermed vant kineseren 17–13 og ble belønnet med VM-gull.

Jenny Stene gjorde sin sterkeste prestasjon noen gang. Hun måtte nøye seg med 12. plass i Tokyo-OL hadde EM-sølv fra helmatch for fem år siden som sitt beste resultat i mesterskap.

De to norske jentene skaffet samtidig to kvoteplasser i Paris-OL om to år.

Duestad startet meget sterkt på knestående. Med sine 104,8 poeng ledet hun med 1,3 poeng på koreanske Eunseo Lee etter de 10 første skuddene. Jenny Stene startet svakt, men skjøt seg opp til 6. plass i den åtte kvinner store finalen.

Etter den liggende skytingen falt hun ned på 3. plass bak kinesiske Wanru Miao og Lee. Men avstanden var bare et halvt poeng opp til ledelsen etter at vestfoldingen hadde vært nede på 9,9 på et av skuddene. Stene lå fortsatt på 6. plass.

Så kom Stene som en en rakett på den avsluttende stående skytingen. Jenta fra Rånåsfoss på Romerike viste meget sterke skyting da det gjaldt som mest. I den aller siste serien gikk hun opp i ledelsen.

Jeanette Hegg Duestad endte på bronseplass - en plass opp etter fjorårets to 4. plasser under OL i Tokyo.

Jeanette Hegg Duestad skjøt 198 poeng i knestående og fulgte opp med 200 poeng i den liggende delen. Hun var i ledelse etter liggende skyting, men med 193 poeng på stående ble det 591 poeng totalt og tredjeplass.

I kvalifiseringen startet Stene med 196 i knestående, før hun for alvor leverte varene på liggende med 200 poeng. Det norske håpet fortsatte med 196 i stående, og endte opp med 592 poeng som nest beste skytter.

Kinesiske Mioa Wanru hadde like mange poeng, men flere innertiere rangerte henne foran. Det ble 32 for den kinesiske skytteren, mens Stene endte på 28.