Mesterlig Navas stoppet Leeds – Nottingham Forest med viktig seier

(Nottingham Forest – Leeds 1–0) Keylor Navas (36) storspilte i sin debut for Nottingham Forest da laget tok tre viktige poeng mot Leeds.

Navas ble nylig hentet på lån fra den franske storklubben Paris Saint-Germain. Keeperen, som har 110 landskamper for Costa Rica, har rukket å fylle 36 år og har blant annet vunnet tre mesterligatitler med Real Madrid.

Han ble kastet rett inn i målet til ligamøtet med Leeds på hjemmebane. Der fikk han virkelig vist seg fram for sine nye supportere da han bidro med flere viktige redninger i seieren.

Etter at Brennan Johnson sendte Forest i ledelsen med et flott volleyskudd etter 15 minutter, måtte Navas flere ganger i aksjon for å hindre Leeds-scoring.

Det var langt mellom de store sjansene i annen omgang, som forble målløs.

Med seieren er Nottingham nå ubeseiret i fem strake ligakamper (tre seirer). Leeds på sin side har ikke vunnet på sju kamper.

Nottingham Forest har seks poeng ned til Leeds, som ligger à poeng med Everton under nedrykksstreken.

Forest møter Fulham borte i neste kamp, mens Leeds skal spille rivaloppgjør mot formsterke Manchester United.