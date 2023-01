Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sendt brev til Emmanuel Macron.

Zelenskyj har kontaktet Macron med OL-bekymring

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortsetter å kjempe for at russere ikke skal få delta i Paris-OL 2024.

I sin daglige tale søndag sa presidenten at om Russland tillates å delta i OL i Paris i 2024, vil det vise at «terrorisme kan være akseptabelt»:

Zelenskyj sa også at han har skrevet et brev til Frankrikes president Emmanuel Macron der han tok opp saken på nytt. Ukraina har truet med å boikotte neste års OL om russiske og belarussiske idrettsutøvere får delta.

Sist uke åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for russiske og belarusisk deltakelse i OL under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler, og at man skal se på mulighetene for at de tas inn i varmen igjen. Zelenskyj svarte blant annet med å invitere IOC-president Thomas Bach til Bakhmut, som er ved fronten i krigen.