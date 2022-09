LYKKERUS: Verdenslaget stormet ut til Frances Tiafoe etter at seieren i Laver Cup var sikret.

Verdenslaget vant for første gang – Ruud snytt for avgjørende kamp

(Stefanos Tsitsipas - Frances Tiafoe 6–1, 6–7, 8–10) Casper Ruud fikk ikke muligheten til å avgjøre Laver Cup da Frances Tiafoe (24) sørget for at verdenslaget gikk til topps for første gang i turneringens historie.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Amerikanske Tiafoe gikk nemlig seirende ut av den dramatiske kampen mot Tsitsipas. Etter at grekeren vant det første settet 6–1, gikk det andre settet til tie break.

Der misbrukte Tsitsipas fire matchballer, før Tiafoe til slutt vant tie breaket 13–11. Dermed måtte kampen avgjøres med et super-tie break.

I et super-tie break spilles det til ti, og Tiafoe avgjorde kampen med 10–8 seier der.

Med det sikret han også Laver Cup-seieren for verdensslaget med 13–8 etter elleve kamper i London.

Det var første gang verdenslaget slo Europa-laget i Laver Cup. De fire første utgavene av turneringen endte med europeisk seier.

– Det er en utrolig følelse. Kapteinen vår John McEnroe var lei av å tape. Vi gjorde dette sammen, sier Tiafoe i seiersintervjuet.

– Det har tatt lang tid. Vi har smakt det før. Dette er en fantastisk gjeng med unge utøvere, sier McEnroe.

Laver Cup ble sendt direkte på Eurosport Norge og Discovery+.

AVGJORDE: Frances Tiafoe (t.v.) slo Stefanos Tsitsipas i den ellevte og til slutt avgjørende kampen i Laver Cup.

I den siste kampen skulle Casper Ruud møtt Taylor Fritz, men med kun tre poeng igjen å spille om fikk ikke nordmannen muligheten til å avgjøre turneringen.

Ruud spilte med det bare én kamp i årets Laver Cup. Det var åpningskampen som han vant mot Jack Sock.

