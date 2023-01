Kommentar

Grådigheten er aller grellest

Fotballpresident Lise Klaveness var med på lanseringen av strømmeprosjektet MyGame. Her er hun sammen med gründer Harald Strømme.

Hvis idretten fortsatt vurderer om strømming av mindreårige kan svelges, er det vrient å se at det kan være spiselig å gi MyGame 80 prosent i en tid hvor klubber blør.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Velkommen til filmkiosken. Der selges idrett utøvd av ungdom. To av ti kroner går til klubben, mens åtte av ti kroner havner hos en kommersiell aktør».

Kan en slik fordeling stå seg når det nå tas en fot i bakken for å vurdere strømmetjenesten på nytt?

Det er klokt og nødvendig at filming av umyndige som driver idrett nå settes på pause.

MyGame-prosjektet er satt på pause for mindreårige.

Altfor mye hadde åpenbart gått for fort i svingene. Er så stort og prinsipielt spørsmål trenger en skikkelig saksbehandling. Bare tiden vil vise om det er mulig å lande en kameraløsning som alle - inkludert storsamfunn og myndigheter - mener er til å leve med.

Akkurat nå er det ikke så lett å se løsningen.

Men diskusjonen bør ikke begrense seg til tekniske forhold rundt samtykke, reservasjon og alder.

Filming av mindreårige har utløst en stor debatt i Idretts-Norge.

Det er nødvendig å se nærmere på selve rammene for å selge ungdomsidrett som en handelsvare.

Dersom det skal være mulig å få aksept i offentligheten, må det nok noe ganske annet til enn det vi har fått presentert så langt. Forutsatt at alle andre hindre blir ryddet av veien, er det fortsatt relevant hvem som først og fremst skal tjene på en storstilt strømmetjeneste.

Hvor ideen om 80 prosent til MyGame og 20 prosent til klubbene kom fra, vet vi ikke i detalj.

Det må også tas forbehold om at mye er ukjent om enkeltheter i avtaler og prosessen underveis.

Men sett utenfra fremstår en 80/20-brøk som umusikalsk.

Om det finnes gode nok argumenter for en så skjev cut i MyGames favør, burde det vært redegjort med ekstrem åpenhet for hvorfor dette er fair.

Det har ikke skjedd.

Å gå så tungt for privat profitt blir enda mindre salgbart i en tid der frivilligheten sliter blytungt økonomisk, med frafall, forskjeller og strømutgifter blant de største problemene.

Selvsagt har MyGame både oppstartskostnader, utgifter til drift og sikkert mye vi ikke vet om. Men det er langt herfra til at det er rimelig å avspise klubbene med så lite som 20 prosent av abonnementsinntektene.

Ja, det kan dukke opp andre positive effekter her, som mulig påvirkning av fotballens medieavtale med TV 2 i positiv retning. Men slikt er jo i tilfelle noe som ikke vil gagne alle involverte.

Uavhengig av hvor mange forbehold vi må ta på dette stadiet, er det et hovedpoeng det ikke er mulig å komme unna:

Grådigheten fremstår som det grelleste i en sak som MyGame har kommet dårligere ut av enn de hadde trengt å gjøre.

Med mer tålmodighet i prosessen, der vi tok debatter i forkant i stedet for i etterkant, kunne MyGame fått en annen ryggdekning for å kjøre i gang, om produktet deres faktisk var ønsket.

Nå er det ikke så rart at lokalmyndigheter flere steder i landet reagerer på at kameraer ble skrudd opp i offentlige idrettshaller, uten at det var spurt skikkelig på forhånd.

Personlig har jeg helt fra starten ment at MyGame-saken har vært vanskelig å vurdere.

Da jeg først hørte om satsingen tenkte jeg at mye lød positivt. Fortsatt ser jeg gode argumenter som taler for tjenesten i en eller annen variant.

Men problemet er at konseptet blir vanskeligere å godta jo mer som blir kjent om prosessen - eller mangel på sådan - rundt noe såpass kontroversielt.

Vi vet lite om hvor stort problemet med uorganisert strømming faktisk er, og ingenting om hvorvidt kameraer overalt hadde gjort ting bedre eller verre.

Her spiller også økonomifordelingen inn.

Som forelder ser jeg ikke bort fra at jeg kunne tegnet et MyGame-abonnement den dagen junior blir gammel nok.

Men betalingsviljen er ikke helt den samme dersom kommersielle krefter først og fremst nyter godt av den månedlige innbetalingen, sammenholdt med om det ble et skikkelig krafttak for klubben i nærmiljøet.

Fra et idrettsforelderperspektiv forstår jeg ikke hvorfor 80/20 ble så ukritisk solgt inn.

For eksempel var en leder som Lise Klaveness med på MyGame-lanseringen. Hun er en av de skarpeste og mest gjennomrespekterte toppene i norsk idrett.

Hvordan kunne hun være med på frontingen på de premissene som gjaldt?

Nå bør selvransakelsen være betydelig i vurderingen av veien videre, om den i det hele tatt finnes. Fra idrettens side er MyGame-saken nok et eksempel på at det trengs en debattkultur med en kritisk innretning, også før det oppstår et ubehagelig offentlig søkelys.

Litt for ofte blir idretten diltende etter i samfunnsdebatten.