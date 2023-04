Bjarte Myrhol fra tiden da han var aktiv. Her i OL i Tokyo i 2021.

Bjarte Myrhol blir mentor for framtidens strekspillere

Den tidligere landslagskjempen og kaptein Bjarte Myrhol (40) er engasjert som mentor for morgendagens strekspillere i håndball.

NTB

Norges Håndballforbund skriver at det var landslagssjef Jonas Wille som kontaktet håndballguttas mangeårige kaptein med spørsmål om han kunne bidra overfor Thomas Solstad (Bjerringbo-Silkeborg) og Vetle Rønningen (Kolding).

– Vi har gjort flere grep for å utvikle framtidas spillertyper i ulike posisjoner. Da vi skulle jobbe med linjespillerne, var det helt naturlig å kontakte Bjarte. Vi er glade for at han har sagt seg villig til å bidra. Han har sult, erfaring, glød og motivasjonsevne som svært få kan matche, sier Wille.

I første omgang dreier det om et engasjement over tre måneder.

– Jeg skulle gjerne ha jobbet med håndball døgnet rundt, og det var ikke veldig vanskelig å si ja, sier Myrhol.

Myrhol spilte karrierens siste kamp for Kiel i Champions League-semifinalen mot Barcelona i fjor sommer.