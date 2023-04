Bronse til Othelie Høie i bryte-EM

Othelie Høie sikret seg bronsen i 59-kilosklassen i bryte-EM i Zagreb. Hun slo tyrkiske Eda Tekin 6-4.

20 år gamle Høie tapte onsdag for Anastasia Nichita i kvartfinalen onsdag, men fikk bryte om bronse da Nichita tok seg til finale.

Høie kom under 1-4 før hun klarte å redusere til 2-4 før pausen. Hun fikk til et nedrivning etterfulgt at et par rullinger til 6-4-ledelse. Hun forsvarte ledelsen sin resten av kampen.

Marion Bye skal senere i aksjon mot franske Cynthia Vescan i kamp om bronsen i 76-kilosklassen.

