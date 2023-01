Kommentar

Ekstrem forvandling

Marit Breivik vinner Idrettsgallaens hederspris under Idrettsgallaen 2023

HAMAR (VG) Det er bare på veiene at vinteren dominerer på Hamar. Norsk idrett er i sommerstemning.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

To hovedinntrykk sitter igjen etter at Idrettsgallaen ebbet ut i CC Amfi på Hamar.

Det ene er at det er leit og uforståelig at juryen ikke ga Johan Kaggestad hedersprisen. Vi kunne fått det sterkeste gallaøyeblikket noensinne.

Slik ble det ikke.

Marit Breivik er for all del en verdig vinner, men timingen var der for å hedre en helsemessig svekket ridder.

Det andre er hvordan maktforholdet mellom sommer- og vinteridrettsgrenene er dramatisk forandret.

Vi snakker om en regelrett årstidsrevolusjon i norsk idrett.

Hedersprisvinner Breivik kommer fra håndball, og er i likhet med en helt overveldende andel av vinnerne fra «sommerseksjonen».

Selv om medaljene fortsatt renner inn i kuldegrader, er det til de grader slutt på stempelet på Norge som «bare» en vinteridrettsnasjon.

Hør bare her:

Christian Sørum og Anders Mol var tidlig ute med å sikre seg prisen som «Årets lag».

Mer sommerlig enn sandvolleyball får du det ikke, og med verdensmestertittel i boks er duoens fangst komplett.

Folket fikk anledningen til å kåret «Årets navn» i norsk idrett. Da de opprinnelige 17 kandidatene var barbert ned til seks finalister, var Jesper Sandvik Pedersen den eneste som konkurrerer på snø som fortsatt var med.

Navn som Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug måtte gi tapt mot Magnus Carlsen, Erling Braut Haaland, Viktor Hovland, Jakob Ingebrigtsen og Casper Ruud.

Det er ingen overraskelse at Haaland ble valgt, men årstidssignalet fra folket var virkelig markant.

«Årets mannlige utøver» heter Jakob Ingebrigtsen, og han trenger jo ikke vinterklær når han konkurrerer. Det gjør heller ikke «Årets gjennombrudd», som ble stavhopperen Pål Haugen Lillefosse.

«Årets kvinnelige parautøver» er badmintonspilleren Helle Sofie Sagøy, mens «Årets forbilde» er tennisspilleren Casper Ruud. Om vi legger til at utøvernes pris gikk til Erling Braut Haaland og «Årets trener» til Thorir Hergeirsson, blir storeslemmen nær komplett.

Det er sommerstemning i norsk idrett fortiden.

Christian Sørum, Eira Weseth, Pål Haugen Lillefosse, Marit Breivik, Thorir Hergeirsson, Jesper Saltvik Pedersen, Anders Mol, Helle Sofie Sagøy og Therese Johaug under Idrettsgallaen 2023

Jada, vi fikk pris til Jesper Saltvik Pedersen og Therese Johaug mottok fortjent heder etter karrierens siste sesong. Men det forandrer lite på det tankevekkende totalinntrykket.

Det har vært på gang en stund, men vi er nå vitne til et paradigmeskifte i norsk idrett. Det innebærer at vi hevder oss betydelig bedre enn før også i bredere idrettsgrener.

Idrettsgallaen hadde ekstra mye å feire dette året, der konkurransen har vært skarpere enn noensinne.

Mye ved arrangementet fortjener definitivt applaus. Det er ikke minst grunn til å rose den helproffe programledelsen til Nikolay Ramm, og underholdnings- og humorinnslagene var bedre denne gangen enn mange ganger tidligere.

Men i en utdeling som sto i sommerens tegn, ble vi dessverre snytt for den ekstra varmen det hadde medført å gi Johan Kaggestad heder.