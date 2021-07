SE LIVE: Erling Braut Haaland og hans Dortmund er blant høydepunktene på VG+ Sport i sommer. Foto: FILIP SINGER / POOL / EPA POOL

VG+ Sport: Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om VG+ Sport.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Hva skal til for å se kampene?

Alt du trenger for å se kampene og annen direktesendt sport er et abonnement med VG+ Sport. Dersom du kjøpte VG+ før 15. juni 2021 har du automatisk tilgang til VG+ Sport. Dersom du har kjøpt VG+ etter 15. juni må du oppgradere abonnement ditt til VG+ Sport for å se kampene. Oppgradering av abonnement kan du gjøre her.

Hvis du usikker på om du har tilgang gjennom ditt nåværende abonnement anbefaler vi å sjekke livestreamen på forhånd, da ser du raskt om du har tilgang eller om du må oppgradere abonnementet ditt. Det kan i så fall gjøres via en link der og da.

Her ser du hvilke kamper og sendinger som går på VG+ Sport framover

Hva er VG+ Sport?

VG+ Sport er VGs premiumprodukt for sport. Her får du tilgang til alt av livesport på VG i tillegg til eksklusive sportsartikler og analyser fra VGs sportsredaksjon og ulike eksperter og spesial-skribenter, som John Arne Riise, Phillip Lahm, Kai Bardal (fotball), Haakon Lunov (fotball), Roy Ulvmoen (NHL) med flere.

Dessuten sender VG+ Sport studio før og etter utvalgte kamper.

Hva er forskjellen på VG+ og VG+ Sport?

VG+ er en del av VGs nettavis som gir deg tilgang til dyptdykkende reportasjer, gode dokumentarer og de beste historiene. VG+ Sport er et tilleggsprodukt til VG+ hvor du får tilgang til premium sportsinnhold, i tillegg til alt innholdet i VG+.

Hva er Schibsted-konto, og hvordan lage bruker?

Her finner du informasjon om hva Schibsted-konto er. Om du ikke allerede har en bruker, kan du opprette en ved å klikke «opprett bruker» i innloggingsfeltet.

Kan man se kampene i reprise?

Ja, alle kampene vil være tilgjengelige for VG+Sport-abonnenter i en begrenset periode, også etter at de har gått live.

Kan man se kampene utenfor Norge?

Nei, de fleste livesendingene vil kun være tilgjengelig i Norge. Enkelte vil kunne være tilgjengelig også i utlandet, avhengig av rettighetsbegrensninger.

Hvor kan man se kampene og de andre direktesendingene?

Du kan se kamper og direktesendinger i nettleseren din på alle enheter, men den vil ikke vises i VG-appen. Opplever du problemer med visningen i nettleseren, kan det være nyttig å teste en annen nettleser.

Er det mulig for sportspuber å vise kampene eller løpene?

Ja, men serveringssteder som ønsker å vise kamper som går på VG+ Sport, må ta kontakt med vår support på vgpluss@vg.no.

Kan jeg se live-sport fra VGTV på TV?

Ja, det kan du ved å bruke Chromecast (via Google Chrome på Windows- eller Android-enheter), Apple TV (via Safari på Apple-enheter) eller ved å koble enheten til TV med HDMI-kabel.

Hvordan kontakter jeg support?

Dersom du trenger hjelp, vil support være tilgjengelig på hverdager på vgpluss@vg.no og på telefon 22 00 02 22 (11–12.00)