OL-håpet knust: Brun og Strandli kantret i semifinalen

TOKYO (VG) Medaljejakten til Kristoffer Brun (33) og Are Strandli (32) tok stopp på en svært dramatisk måte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er helt vanvittig. Jeg har aldri sett noe sånn noen gang, sier landslagstrener Kjetil Undseth til pressen i Tokyo.

Brun og Strandli så lenge ut til å ha kontroll i semifinalen og var nummer to omtrent hele veien, men noen hundre meter før mål gikk det helt galt.

Båten veltet og duoen havnet i vannet. Dermed røk drømmen om OL-medaljer i semifinalen i lettvekt dobbeltsculler.

Trener Undseth forklarer at årene ble presset ned og vred dem rundt på grunn av mye vind.

– Årene blir presset ned av vinden og når de er så sinnsykt stinne av syre klarer de ikke å reagere raskt nok, sier Undseth.

Han mener det er tragisk når noe slikt skjer i en OL-semifinale, i det som er Brun og Strandlis siste konkurranse sammen. Strandli har sagt han legger opp etter lekene.

Strandli ble hentet opp av vannet av en sikkerhetsbåt, mens Brun tok Norges båt alene i mål, rundt seks minutter etter de fem andre nasjonene.

På de offisielle listene står det foreløpig at Norge er klare for B-finalen. Undseth antar at Norge vil bli disket som følge av at kun Brun satt i båten da den gikk i mål.

– Det ser ut som teknisk trøbling. Dette er vondt å se på. Det er sjokkerende bilder. Vi får håpe det går bra med begge to, sa Discovery-ekspert Stian Kjennvold.

Tyskland (Jonathan Rommelmann og Jason Osborne) fikk tidlig en solid ledelse og var overlegne i semifinalen. Uruguay og Tsjekkia fulgte på plassene bak og er i finalen.

Fire båter var i forkant pekt av lekene pekt ut som favoritter til å kjempe om medaljene i Tokyo: Norge, Tyskland, Italia og Irland.

Duoen tok OL-bronse i Rio i 2016, mens det ble 9. plass i London i 2012. Strandli og Brun ble verdensmestere i 2013 og europamestere i 2018.

Utenom idretten jobber Strandli som journalist i Finansavisen, mens Brun utdanner seg til å bli arkitekt.

PS! Tidligere natt til onsdag gjorde Olaf Tufte sitt siste OL-løp. Det ble 9. plass.