MÅTTE KJEMPE FOR POENGENE: Casper Ruud holdt godt følge en stund i første sett. Men det ble til slutt for tøft.

Ruud røk for råsterk russer – roses av motstanderen

(Casper Ruud - Andrej Rublev 4–6, 2–6) Det blir ingen finale i Hamburg, men Casper Ruud noterer seg likevel for to strake semifinaler i oppladningen til French Open.

Russiske Andrej Rublev ble for sterk – i år som i fjor – i semifinalen av ATP 500-turneringen i Hamburg.

Det ble et jevnspilt førstesett, der Rublev brøt serven først. Ruud utlignet på stillingen 3–3, noe som introduserte publikum for et par ufine russiske gloser. Men verdens 14. beste tennisspiller beholdt likevel fokus og svarte umiddelbart ved å bryte Ruuds serve.

Den siste delen av førstesett beholdt Rublev roen.

Og i andre sett ble han rett og slett altfor sterk. Russeren satte Ruud under press fra start og tok tre strake game. Ruud brøt serven på stillingen 3–0 og forsvarte serven til 3–2, men deretter var Rublev helt suveren.

– Jeg var litt heldig på de avgjørende poengene. Casper hadde en flott rekke med kamper sist uke og en flott rekke med kamper denne uken. Han er på et høyt nivå nå og jeg ønsker ham lykke til, sier Rublev i et intervju på Eurosport.

Russeren er klar for sin andre strake finale. Andrej Rublev slo Casper Ruud i andre runde Hamburg Open sist sesong før han tok seg i finalen i samme turnering.

Semifinalen i Hamburg var Ruuds andre strake etter at han røk ut for verdensener Novak Djokovic i Masters 1000-turneringen i Roma en uke tidligere.

Kommende uke skal Ruud i aksjon i French Open, sesongens andre Grand Slam-turnering. Der venter japanske Yuichi Sugita (nummer 93 i verden) i første runde. Skulle nordmannen ta seg videre til tredje runde venter en potensiell duell mot verdenstreer Dominic Thiem som nylig vant US Open.

Publisert: 26.09.20 kl. 15:06 Oppdatert: 26.09.20 kl. 15:17