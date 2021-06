FORELDRE FOR FØRSTE GANG: Silje Norendal og Alexander Bonsaksen, her fotografert under ELLE-festen i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Silje Norendal og Alexander Bonsaksen har fått sitt første barn

Lille Bianca ble født på tirsdag.

Av Jens Friberg

Paret bekrefter den nyankomne på sine Instagram-kontoer og skriver «Bianca 08.06.2021».

Tidligere i år ble det kjent at snowboardkjører Norendal er gravid og legger opp. Hun har en årrekke vært sammen med ishockey-spiller Alexander Bonsaksen, som spiller i finske KooKoo.

I et intervju med VG i mai åpnet Norendal om utfordringer knyttet til graviditeten og hvorfor det var nødvendig å legge opp før OL-sesongen som kommer.

– Jeg fikk beskjed i fjor sommer om at jeg ikke kunne vente så lenge. Først sa legen min at det så bra ut. Så tok jeg nye prøver, og da viste det seg at jeg ikke hadde så god tid, sier Silje Norendal.

Silje Norendal forsto i fjor, hinkende rundt etter en stor operasjon i ankelen, at hun måtte droppe planen om å delta i sitt tredje OL - hvis hun skulle få oppfylt sitt ønske om å få barn med sin mangeårige kjæreste.

– Alex har vært nøye på at det er jeg som bestemmer dette. Jeg slet likevel veldig med å «si» det. Men familie har alltid vært veldig viktig for meg. Tenk om jeg hadde sittet der etter OL, og plutselig hadde det ikke gått lenger, sier Silje Norendal med tanke på hennes strengt tilmålte tid for å få barn.

Norendal skal gå over i en ny rolle som ekspertkommentator for NENT-eide Viaplay for de to kommende sesongene. Bonsaksen spiller fortsatt proffhockey i Finland.

VG har forsøkt å nå paret for en kommentar, så langt uten å lykkes.