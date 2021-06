ÅPNER OPP: Fredag kom en rekke positive nyheter for breddeidretten. Blant annet kan barn spille kamper igjen i hele landet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Jubler over idrettslettelser: − Vi er sjeleglade

Lettelsen er stor i breddeidretten etter at regjeringen fredag endelig kom med positive nyheter.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi er selvsagt sjeleglade for at idretten åpner opp, sier Morten Ropstad Isachsen, daglig leder i Randesund Håndball, en av Norges største klubber.

Overfor VG bekreftet kulturminister Abid Raja (V) en omfattende gjenåpning av idretten. Fredagens nyhet innebærer blant annet:

Voksne idrettsutøvere (over 20 år) kan fra og med i dag omsider trene med kontakt igjen – både innendørs og utendørs.

Voksne breddeidrettsutøvere får også unntak fra énmetersregelen ved kamper og stevner innenfor sin krets eller region.

De under 20 år kan fra og med i dag spille kamper over hele landet, både innendørs og utendørs.

Toppidrettsutøvere definert av NIF og Norges Bilsportforbund – ikke bare OL-utøvere og fotballspillere – skal få et mer tilrettelagt innreise-regime ved retur til Norge etter konkurranser eller treningsopphold i utlandet.

Lettelser i innreiserestriksjonene, som gjør at det i første omgang kan spilles kvalikkamper i fotball til Champions League og Conference League i Norge. Det åpnes også for Bislett Games i sommer.

– Vi har stor respekt for at regjeringen har håndtert dette riktig, men det har vært et savn for breddeidretten. Det har vært tungt for mange. Savnet etter å spille kamper har vært stort, sier Isachsen.

Også Thor Erik Stenberg, daglig leder i KFUM Oslo, jubler når VG ringer. Breddeidretten for seniorer har vært i stor grad vært satt på pause siden pandemiens start.

– Du store min tid. Det er fantastiske nyheter. Nå er vi glade. Det betyr ekstremt mye, spesielt for hobbylagene våre. Det er viktig for tilhørigheten til mange, sier Stenberg.

Han vet ikke hva perioden uten vanlig aktivitet har betydd for frafallet ennå.

– Det er vanskelig å si. Vi har hatt mange kreative tiltak for å holde folk tilknyttet. Det har lyktes bra, men jeg er litt redd for hobbylagene våre i seniorfotballen. Jeg er usikker på hvor mange som kommer på trening neste gang, sier Stenberg.

KFUM-lederen mener fredagens gladnyhet er på tide.

– Det kunne vært gjort for lenge siden. Det har ikke vært grunn til å vente så lenge.

Leif Øverland, leder av Norsk Toppfotball, jobber vanligvis for toppidretten. Men han gleder seg stort på vegne av hele den norske idretten fredag.

– Gratulerer til breddeidretten. Dette er særs viktig for folkehelsen. Ingen bredde, ingen topp. En gledens dag for alle som elsker norsk idrett, sier Øverland.