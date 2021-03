TRØBLET: Viktor Hovland ser ut til å ryke ut av The Players Championship Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tung dag for Hovland – misset cuten etter morens beskjed

Viktor Hovland fikk det ikke til å flyte på dag to av The Players Championship og misset cuten. Nå er han ute av den prestisjefulle turneringen – mye på grunn av en feil moren gjorde ham oppmerksom på.

Av Jonathan Simchai Hansen

Nordmannen startet med et smell og så ut til å slå tilbake etter en trøblete torsdag. Med to birdier på de fire første hullene var han i gang med å klatre på resultatlistene, men så gikk det galt.

Utslaget på det femte hullet endte i roughen, før andreslaget endte i skogen. Dermed var mye gjort, og Hovland endte opp med en dobbeltbogey.

Deretter ble det ny bogey på både hull 8 og hull 10, og dermed begynte det å spøke for videre deltagelse i turneringen.

Hovland forsøkte å hente seg inn, og satte en birdie på det 11. hullet, men klarte ikke å samle seg. En ny bogie fulgte like etterpå, og 23-åringen endte dagen på +2 totalt. Det betyr at han misset cutten, som gikk på par. Han har klart cuten i 22 turneringer på rad.

– Det føles fryktelig unødvendig, men det kom noen kostbare feil som ødela, kommenterte Eurosports Ola Bentzen.

Den tunge runden fulgte en torsdag som ble ødelagt av en stor tabbe.

Hovland flyttet markøren for å la spillepartner Justin Thomas putte på hull 15, men da han selv gjorde seg klar for å putte plasserte han ikke ballen på rett plass. Dermed ble han ilagt to straffeslag, som kunne ført han på riktig side av cuten.

Se tabben her:

Hovland var faktisk ikke klar over feilen da han avsluttet sin runde torsdag, men moren hans gjorde ham oppmerksom på at han hadde tabbet seg ut, melder Eurosport. Da tok han kontakt PGAs dommere, som ikke hadde oppdaget feilen, og ble senere pålagt straffen. De to slagene sendte ham utenfor cuten.

The Players Championship er, på tross av å ikke være regnet som en majorturnering, en av de mest prestisjefulle i PGA-sirkuset. Hovland har fortsatt å stige i gradene i golfverden denne sesongen, med en seier og to annenplasser allerede. Det har ført han helt opp til en 13. plass på verdensrankingen.

Kristoffer Ventura deltok også i turneringen, men var ikke i nærheten av å klare cuten. Ventura er på +5 totalt med ett hull igjen og er også ute av turneringen.