SVINGTE: Viktor Hovland hadde både svært dårlige og svært gode perioder under mandagens runde. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland kjempet seg tilbake etter marerittstart - henger etter i storturnering

Viktor Hovland (23) åpnet på verst tenkelig vis, men holdt hodet kaldt og hentet seg inn igjen. Nordmannens spill svinget voldsomt under den første dagen av årets første majorturnering.

Av Magnus Gamlem

23-åringen fikk en marerittstart på torsdagens runde av The Masters. På det første hullet på Augusta-banen gikk Hovland tre over par – en trippelbogey – og havnet umiddelbart langt bak.

– Han kunne ikke fått en verre start, konstaterte Golf TV-kommentator Ola Bentzen.

Flere har nevnt Hovland blant favorittene til å vinne årets Masters, men vi må tilbake til 80-tallet for å finne noen som har vunnet turneringen med en trippelbogey på kortet. Da Hovland tok sin første seier på PGA-touren i 2020, gjorde han det imidlertid med en trippelbogey.

Nordmannen viste at han har et sterkt hode og fulgte opp med birdie på de to påfølgende hullene, og plutselig var veien opp til teten kort.

Hovland fortsatte å bevise at hull én bare var en hump på veien, for storspillet fortsatte og etter en ny birdie på hull seks var han allerede på par.

– For en deilig utvikling og for en tøffing han er, roser tidligere golfproff Henrik Bjørnstad på Twitter.

Et par bogeys på hull ni og ti skapte imidlertid nye problemer for Hovland, som igjen tapte vis-à-vis konkurrentene. Hovland puttet for par på hull 12, men endte i stedet opp med dagens tredje bogey. Dermed var han tilbake til utgangspunktet etter det forferdelige førstehullet – tre slag over par.

– Det en slurvete på hull 12. Den er mulig å unngå, sa Marius Thorp hos Golf TV.

Det ble en dag med store svingninger i spillet for det norske håpet. Mot slutten av runden svinget det riktig vei igjen, og med to birdies på de seks resterende hullene endte han dagen ett slag over par. De beste ligger tre slag under par etter første dag av Masters.

Viktor Hovland debuterte i The Masters i 2019 som regjerende amerikansk amatørmester. 23-åringen er inne i en tøff periode med flere svake prestasjoner langt nede på resultatlistene. Nordmannen har pekt på et slitent hode og for mye golfspill på kort tid.

Det ligger totalt 100 millioner kroner i premiepotten i The Masters, som arrangeres for 85. gang. Vinneren stikker av med 17 millioner, en pokal og den tradisjonelle, grønne dressjakken.