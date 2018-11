Ny remis: – Dette blir ikke lett for Magnus

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2, totalt 3,5–3,5) Magnus Carlsen (27) har misbrukt sine to hvite partier på rappen til å ta ledelsen i VM. Det står nå syv remis mot Fabiano Caruana (26).

Den gode nyheten er at han da har spilt 20 strake partier mot Caruana uten å tape - syv av dem i VM-matchen. Carlsen tapte sist mot amerikaneren i juni 2015, samtidig som han har vunnet tre av disse partiene - men altså ingen i VM.

– Dette blir ikke lett for Magnus. Motstanderen er god. Men selv om Magnus ikke klarte å utnytte de to hvitt-partiene på rad, så virker det ikke som det gjør noe. For i denne matchen har svart vært best. Så kanskje han vinner med svart mandag, sier Elmira Mirzojeva, sjakkekspert i den russiske TV-kanalen Matj TV.

– Men Magnus må passe seg. Fabiano takler det psykiske presset i denne VM-kampen veldig bra - etter at han holdt på å tape det første partiet, fastslår Mirzojeva.

– Jeg slapp i hvert å bekymre meg for å tape, sa verdensmesteren til VGTV etterpå.

– Det er selvfølgelig ikke ideelt at jeg ikke har fått noe ut av to hvite partier, men med tanke på problemene i forrige parti, må jeg være fornøyd.

– Jeg tenker ikke over omspill ennå, men hvis det skulle bli det, så er jeg klar for det.

Carlsen avslørte at han hadde brukt to timer på fredagens dopingprøve.

– Det var ikke ideelt, men heldigvis var det fridag dagen etterpå.

– Trenden i partiet er ikke fantastisk for meg, men det er ingen grunn til uro. Jeg er fornøyd med at det er likt til nå i matchen. Det er ingen krise. På et eller annet tidspunkt må jeg vinne, konstaterte verdensmesteren overfor NRK - og la til at det ikke er lett å få til så mye «mot en så god spiller».

Magnus Carlsen hadde på sine tre hvitt-partier før søndag kjørt tre forskjellige første-trekk: d4 i det andre partiet, c4 i det fjerde partiet og e4 i fredagens sjette parti. Søndag var Carlsen tilbake til d4.

Caruana kom med en overraskelse i det 10.trekket med d8.

– Dette er ikke vanlig! Han er i forkant. Dette er en sjokkåpning mer enn en aggressiv åpning, Caruana tvinger Carlsen til å tenke selv, sa Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio.

VM-utfordreren brukte nesten 30 minutter på sitt 13. trekk, bonde c4, noe som tydet på at han var ute av forberedelsene.

– Det er ikke så ille. Det var et viktig øyeblikk. For Caruana handler det om å spille nøyaktig nå, så han ikke kommer i trøbbel, sa chess.com-eksperten Peter Doggers.

Etter løper g5 i trekk 13 lo eks-verdensmester Viswanathan Anand på St. Louis Chess Clubs sending:

– I dag ser det ut til at hvit kan skaffe seg den største fordelen som har vært hittil i denne matchen.

Det lå underforstått at det har vært et tungt VM for spilleren med hvite brikker.

I VGTV-studio diskuterte de om Carlsen blir en mer defensiv spiller når det er VM, og det er viktig å unngå tap.

– Ja, kanskje litt, konkluderte lillesøster Ingrid.

Fredag reddet Carlsen med et nødskrik remis - til tross for at han hadde svarte brikker. Takket være en gedigen forsvarsjobb unngikk han likevel et ydmykende tap.

Lørdag slappet han av med å spille fotball og dra på tennisturneringen, der han så Roger Federer tape for Alexander Zverev.

Han er nå oppe i 12 strake remiser - «rekord» for Norges sjakkess. Fem av dem kom i Europacupen for Vålerenga og syv i VM-matchen.

