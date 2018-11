Mistenker at Team Caruana forsøkte å villede Carlsen i Youtube-video

LONDON (VG) En video med Team Caruanas forberedelser til VM-matchen mot Magnus Carlsen (27) er fjernet fra Youtube etter få timer ute.

Da Magnus Carlsen (27) la ut en video om sine forberedelser til VM-matchen, var både mennesker og sjakkdetaljer sladdet for seerne.

Slik var det ikke med videoen fra Caruana-leiren, som trolig ble lagt ut mandag.

Men hvis du nå går inn på den samme adressen på Youtube, får du beskjed om at «videoen er fjernet av brukeren».

– Jeg tror dette er en overivrig promo-avdeling som har gjort en tabbe, sier Jon Ludvig Hammer, ekspert på VGTV .

John Hartmann, kommentator for Chess Life Magazine, skrev tirsdag på Twitter:

– Ok, en ganske fascinerende video fra Caruana-leiren. Ingen tilsløring av stillinger eller ansikter. Og dette bildet ... dårlig sikkerhet eller solid feilinformasjonskampanje?

VG har prøvd å få en kommentar fra Fabiano Caruanas manager Mehreen Malik, men hun har foreløpig ikke svart.

Videoen ble trolig lagt ut i natt norsk tid - og fjernet på morgenkvisten.

– Dette er åpningsbiblioteket til Caruana. Her finnes det masse titler og overskrifter om hvilke varianter hans sekundanter har studert før matchen, sier Jon Ludvig Hammer, som du hver dag kan følge som ekspert på VGTV.

– Dette er ikke optimalt for Caruana. Det blir spennende å se om Team Carlsen kan skjønne noe av de forkortelsene som Caruana bruker. Jeg ville ha satt en av åpningssekundantene til å prøve å finne ut hva de mener. Dette er noe de bør studere nærmere.

Hammer tror ikke videoen er et forsøk på å lure Team Carlsen. Han tror heller det er en tabbe.

– Dette var såpass mange detaljer og inngående informasjon på en åpning som han allerede har brukt i VM-matchen. Det er åpenbart at dette er aktuelt.

Tarjei J. Svensen, redaktør for nettsiden mattogpatt.no og sjakkens Twitter-konge, svarer slik når VG spør om han tror dette har vært en feil eller bevisst feilinformasjon:

– Jeg er usikker. Det vil jo være skikkelig pinlig for teamet om det var ubevisst, så jeg tror mest på at det er planlagt fra Team Caruana. Men det har jo skjedd større feil gjennom historien, så det kan jo være at den ikke var ment å publiseres før etter matchen?

Magnus Carlsen la for ei uke siden ut en tilsvarende video fra sin treningsleir på sosiale medier. Da ble hemmelighetene sladdet. Det var levende bilder fra en treningsleir som Team Carlsen hadde på Kragerø Resort tidligere i høst - som en del av VM-oppladningen.

Men på videoen er både ansikter og sjakkbrett sladdet - med unntak av Carlsen selv, trener Peter Heine Nielsen - og verdensmesterens mangeårige hjelper i VM-kamper, franskmannen Laurent Fressinet.

– Ærlig talt, så tar åpningsforberedelser mesteparten av tiden, sier Carlsen selv på videoen - der han også avslører at han har noen «yngre» hjelpere som bidrar med «kreativitet og energi».

Tirsdag spilles fjerde parti mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana - denne gang har verdensmesteren hvite brikker. Du kan følge partiet fra kl. 15.15 på VGTV.

