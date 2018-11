Agdestein om Hammer-kritikken: – Selvfølgelig vet Magnus hva Caruana har spilt før

SPORT 2018-11-14T17:18:59Z

LONDON (VG) Jon Ludvig Hammer, tidligere sekundant for Magnus Carlsen, kom med sterk kritikk i tirsdagens parti mot Fabiano Caruana.

Publisert: 14.11.18 18:18

Norges nest beste sjakkspiller, som to ganger har vært en del av Carlsens VM-team tidligere, var tydelig ikke imponert over researchen til Carlsen og hans hjelpere.

– Dette er sjokkerende. Caruana har hatt denne stillingen på brettet tidligere i 2018, med de svarte brikkene, og så sitter Magnus og tenker! Det kan ikke komme som en overraskelse. Enten har det vært en ufattelig glipp i Magnus sin forberedelse, eller så har de to ulike planer som de mener er omtrent like gode, sa Hammer overrasket.

– Og så må Magnus ta en avgjørelse ved brettet hvilken av de to planene han foretrekker. Det er den eneste teorien jeg har for at Team Carlsen kan komme ut av dette med æren i behold, fortsatte Hammer, som etter partiet understreket at Carlsen likevel fikk en åpningsfordel.

Her kan du spille gjennom partiet.

Hans Olav Lahlum var enig i Hammers kritikk og brukte ordene «ganske sensasjonelt».

El Pais-journalisten Leontxo Garcia var også overrasket over det han så:

– Hvorfor spiller han det samme når dette er spilt av Caruana tidligere, undret spanjolen i pressesenteret etterpå.

Trener Peter Heine Nielsen forsvant fra VM-arenaen uten å uttale seg tirsdag, men manager Espen Agdestein svarte dette da han ble konfrontert med Hammers kritikk av VG etterpå:

– Jeg har ikke snakket med Peter om dette, men selvfølgelig vet Magnus hva Caruana har spilt tidligere.

– Men Carlsen brukte en god del tid?

– Ja, men selv om Magnus bruker tid, så er ikke det fordi han ikke har forberedt seg eller ikke har sett dette før fra Caruana. Dette er ikke så enkelt som det fremstilles her, sier Espen Agdestein.

Kritikken fra Hammer kom etter Caruanas tiende trekk: springer d4.

VGs ekspert i sjakkstudio , Erle Marki Hansen, skrev følgende om trekket:

– Dette følger partiet So-Caruana fra et lynsjakkparti i Paris tidligere i år. Dette er i min database det eneste oppgjøret som har hatt akkurat denne stillingen tidligere. Caruana virker nok en gang svært godt forberedt, indikert av både trekkene og tidsbruken, og at Magnus tenker lenge nå, er mildt sagt overraskende.

Her kan du spille gjennom partiet.