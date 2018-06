MÅ FORTJENE: Olaf Tufte er klokkeklar på at respekt må fortjenes. Foto: Christian Clausen

Tufte refser King-utspill: – Ingen kan forlange respekt

Den doble OL-vinneren Olaf Tufte (42) synes det er «morsomt» at Joshua King (26) sier han vil ha mer respekt. Han ville valgt en helt annen strategi.

– Jeg synes det er morsomt når mennesker, uavhengig av om de er i idretts- eller arbeidslivet, sier de fortjener respekt. Ingen kan kreve, forlange eller kjøpe respekt, sier 42-åringen fra Horten og mener at King bør «konsentrere seg om å spille fotball».

Den doble OL- og VM-vinneren gjorde i helgen et overraskende comeback i kvadruppel-sculler i Beograd og vet bedre enn mange hvordan man skal fortjene respekt. Han reagerer på VGs artikkel, der King er sitert på blant annet følgende:

– Jeg synes at jeg fortjener litt mer respekt, men det er ikke noe jeg leter etter.

På Twitter delte Tufte VGs sak om Joshua King og skrev at «respekt er fortsatt noe man kun kan få tildelt av andre!», fulgt av emneknaggen #pratmedbeina.

– Den type uttalelser lager bare mer styr. Og når han begynner å snakke nedlatende om medier til medier, gjør ikke det saken bedre, sier Tufte, som er hjemme og jobber når VG tar kontakt.

Om mediene sier King blant annet at «jeg vet hvordan Norge er, og har vært på landslaget siden jeg var 20-21, så jeg vet at aviser bare skriver for å få «likes» og flere lesere. Jeg kan ikke styre mediene».

Tufte ønsker å understreke at han ikke har noen agenda mot den norske Bournemouth-profilen, men bare ønsker å poengtere det han mener er et morsomt fenomen.

– Når man går ut på denne måten, blir det i alle fall ikke lettere å gi ham respekt. Det blir heller tatt som syting, forklarer roeren.

Annen strategi

Han legger imidlertid inn en formildende omstendighet og mener at dersom King blir trigget av oppslag på samme måte som eksempelvis Petter Northug, er det bare å «fyre i gang».

– Jeg hadde nok valgt en helt annen strategi og heller pratet med årene, konkluderer roeren.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Joshua King gjennom landslagets medieansvarlig Svein Graff.

– Nå forbereder vi oss til kveldens kamp, og Joshua og resten av lagkameratene er klare for å prate med beina. Det gjorde de på en utmerket måte mot Island og vi håper på reprise i kveld, sier Graff.