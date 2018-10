TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø. Foto: Frode Hansen

Olympiatoppen bruker 300 000 på ungdoms-OL: – Har ikke fokus på medaljer

Norge har 16 aktive i det pågående ungdoms-OL i Buenos Aires. Toppidrettssjef Tore Øvrebø opplyser at det koster budsjettet for ungdoms-OL er på 300 000 kroner.

To norske særforbund, friidrett og håndball, har takket nei til å delta.

For drøyt to år siden var det vinterutgaven av ungdoms-OL på Lillehammer, nå er det sommerleker i Buenos Aires, der svømmeren Tomoe Zenimoto Hvas sørget for norsk gull på 200 meter medley.

Men hvor stor verdi har det å delta i ungdoms-OL? Toppidrettssjef Tore Øvrebø har svar på VGs spørsmål:

– Hva synes du om det sportslige nivået i ungdoms-OL?

– Jeg har ikke inngående kjennskap til nivået på de 36 grenene i ungdoms-OL, og for Olympiatoppen er det heller ikke veldig relevant. I vår utviklingsfilosofi er ungdoms-OL en læringsarena, et arrangement hvor unge utøvere og ledere får erfaring med alt som følger med et stort idrettsarrangement.

– Har norsk toppidrett utbytte av å delta?

– Olympiatoppen har ikke fokus på medaljer under ungdoms-OL, men vi ser det som en nyttig del av en utøvers utviklingstrapp å lære gjennom deltakelse i en stor internasjonal konkurranse. Det går både på forberedelsene i det daglige treningsarbeidet, det går på erfaring med eksisterende og nye relasjoner, og det går på konkurransegjennomføring på et internasjonalt nivå for disse aldersklassene.

– Av drøyt 70 norske deltakere på Lillehammer var det vel bare tre-fire som deltok i OL 2018. Betyr det at ungdoms-OL ikke har noen funksjon som forberedelsesarena til OL?

– Premisset for dette spørsmålet kan diskuteres. For de utøverne som deltok i både ungdoms-OL på Lillehammer og i OL i PyeongChang i 2018, vil jeg anta at det var svært nyttig å ha deltatt i ungdoms-OL, og at de tok med seg erfaringene og læringen derfra inn i sine første olympiske leker.

– Hvorfor er det såpass få norske deltakere i Buenos Aires?

– 16 deltakere er hverken mange eller få i lys av at det er tilnærmet fullt OL-konkurranseprogram, men bare en tredjedel av deltakerantallet i OL. Det er kvoteplasser/kvalifiseringer som er avgjørende for deltakelsen, bortsett fra to idretter som har valgt å ikke delta.

– Har mange utøvere/forbund sagt nei takk til å delta?

– Friidrett og beachhåndball er de to idrettene/forbundene som har takket nei. Friidrett har meldt tilbake at de har egne ungdomsmesterskap, og at YOG er for sent på sesongen, mens håndballs tilbakemelding er at beachhåndball ikke er et prioritert satsingsområde.

– Hvor mye koster ungdoms-OL Olympiatoppen?

– Olympiatoppens budsjett for ungdoms-OL er 300.000 kroner.

– Er dette penger dere helst hadde ønsket å bruke til andre ting?

– Ungdoms-OL er definert som et element i Olympiatoppens utviklingsfilosofi, og når vi bruker arrangementet som en arena for nettopp utvikling, så mener vi det er fornuftig bruk av midlene.

PS: Det er i alt 3997 utøvere fra 206 land i ungdoms-OL, som varer til 18. oktober. Det er 241 øvelser i 32 idrettsgrener. På Lillehammer i 2016 var det rundt 1100 deltakere fra 71 nasjoner.