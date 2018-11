BANKERKUSK: Tom Erik Solberg kjører begge VG-bankerne på Sørlandets Travpark. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Solberg-bankere til slutt i V75

SPORT

Ingen soleklare alenestreker peker seg ut i denne V75-omgangen på Sørlandets Travpark, men Tom Erik Solberg har to gyldne muligheter til slutt.



Anders Olsbu

Publisert: 02.11.18 13:08

Garli Moe Garlin i Arnt Paulsens minneløp blir VGs travekspert, Anders Olsbu, sin hovedbanker.

– Garli Moe Garlin var god toer bak Tand Kraft i DNTs 5-årsløp på Biri sist og tok tre strake seirer før det. Moe-traveren er veldig kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet fra sitt springspor på tillegg. Da kan de tre verste konkurrentene få for langt frem, tror Olsbu.

Han tar også sjansen på å la S.K.'s Mystic Titan stå ugardert i Sørlandets 3-årscup.

– Roe-traveren, som også blir kjørt av Solberg, jakter sin tredje strake. Han kan klare det feilfritt og uten uhell. Åpent bak ham, synes Olsbu.

I DNTs høstfinale for 4-årige norskfødte varmblodshester tror han mest på Geir Vegard Gundersen-duoen, Derby-vinneren og -treeren, henholdsvis Gretzky B.R. og Spiderman T.G., samt Hamre-traveren Goldstile.

Dagens banker

Garli Moe Garlin (V75-7) har vist toppform i det siste. Kan sitte tidlig i tet og lede inn.

Dagens luring

Ruskeli Svarta (V75-2) har gått gode løp i det siste og står spennende til på strek. Blir dessuten kraftig kuskeforsterket.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2352 kroner

V75-1 (2140mv)

10 CALINA

7 UMATICAYA

8 WINDY AMMIK

1 ROYAL BABY

2 Quite Cool Classic

3 Delicious Dream

11 Let's Take A Selfie

———————————

12 Come Vacation

5 Denise F. Boko

9 Chellas Girl

4 Andova

6 Lucky Princess

Løpet

Flere med vinnersjanse i Miss Arabellas æresløp.

Favoritten

Calina har vært helt fantastisk i høst og jakter sin femte strake. Hun har i tur og orden vunnet Jarlsberg Grand Prix for hopper, NM for hopper og kvalifisering og finale av hoppe-Derby. Skal i utgangspunktet få et fint løp med tanke på Axel Jensen-løpet som kommer. Skal uansett regnes.

Outsiderne

Windy Ammik avsluttet flott etter startgalopp og sen åpning i et langløp under klasseløpshelgen sist. Har fått et trangt spor, og det kan i verste fall bli galopp igjen og game over direkte. Nest sist var hun råsterk toer bak Calina i NM for hopper. En typisk outsider.

Luringen

Umaticaya gikk en flott opphenting etter galopp på Solvalla sist. Tok ned Merles Simone fra dødens nest sist.

Startsiden

Startsiden

Royal Baby kan forsvare sporet.

Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2140mv)

6 TENK NÅ DINA

3 BRØDSJØ SPIKA

1 RUSKELI SVARTA

8 TROLL RONJA

12 VITA SJANELL

4 Lome Perla

13 Ruskeli Blesa

———————————

5 Kagge Luna

2 Lygne Odine

7 S.G. Jerv Blesa

14 Fjord Jerka

11 Vertigo Lotta

15 Torpa Oda

9 Jerkla O.K.

10 Frøya Lill

Løpet

Jeg prøver halve feltet i hoppecupen.

Favoritten

Tenk Nå Dina avsluttet sterkt til fjerde i et løp gode Smedpål vant sist. Vant lett gangen før. Har vært stabil etter pause og har sjanse feilfritt.

Outsiderne

Brødsjø Spika ble sittende fast sist. Tok tre strake før det. Ikke umulig om hun tar i for fullt.

Luringen

Ruskeli Svarta har gått veldig gode løp i det siste. Blir kraftig kuskeforsterket og står spennende til på strek.

Startsiden

Brødsjø Spik kan ta føringen.

V75-3 (2140ma)

1 GOODMAN B.R.

7 WANDA CLASSIC

5 VAN DER MEULEN

2 LISA MARIE E.P.

11 Tears In Heaven

3 Emmet Bonanza

———————————

9 Expensive Hangover

8 Rocky Rich

10 Louis d'Estino

4 Elrayorojo

12 L.J.'s Sonador

6 Julia Early

Løpet

Jeg streker for halve feltet også i grunndivisjonen.

Favoritten

Goodman B.R. fungerte ikke som best på svingene på Momarken sist. Sørlandet passer nok bedre. Han var god til seier foran Paulino nest sist. Er rask fra start og kan lede hele veien, om han forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne

Van der Muelen fikk seiersrekken på fem strake triumfer brutt med startgalopp i sin siste start. Kommer nå ut etter litt pause. Er formen bevart, skal han ikke avskrives. Han er en av flere startkjappe.

Luringen

Wanda Classic var uheldig og feilet seg bort innledningsvis i Oaks sist. I kvalifiseringen tapte hun kun for det umulige stortalentet Hillary B.R. Var femmer i en hoppe-Kriterie-kvalifisering før det. Står langt ute, men er kjapp ut. Finner hun en fin posisjon, er det ikke umulig.

Startsiden

Nr. 1,2,3,5 og 7 er kjappe.

V75-4 (2140ma)

8 GRETZKY B.R.

5 GOLDSTILE

10 SPIDERMAN T.G.

6 Miracle Tile

———————————

9 A Brave Heart

1 Frankel

4 Amarone Classic

7 Robin G.T.

2 Next Game

3 Enjoyable

Løpet

Fire hester kan rekke i DNTs høstfinale for norskfødte 4-årige varmblodshester.

Favoritten

Gretzky B.R. fikk en tøff åpning i Klein-løpet sist, før han krøp ned i lederrygg etter drøye 500 meter. Avsluttet bra til tredje bak Weekend Fun og stallkameraten Spiderman T.G. etter sen åpning da. Før det vant han både kvalifisering og finale av selveste Derby fra tet. Står ytterst på vingen denne gang, og han kan muligens få en tung tur utvendig for leder. Men Gundersen-traveren skal ikke avskrives, selv derfra.

Outsiderne

Goldstile har gått to solide løp i Hamre-regi. Første gang ut overtok han snaue 1500 m igjen og vant suverent. Sist overtok han etter 700 m. Stakk i siste sving, men ble innhentet på streken. Skulle han komme foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes.

Luringen

Miracle Tile feilet på startsiden i Oaks-revansjen sist. Vant lett fra tet i billig lag nest sist. i hoppe-Derby nest sist spant hun til tet fra spor seks og satt fast bak vinneren Calina til slutt, som tredje. Er lynrask ut og skal kjøres for tet. Kommer hun dit og åpningen ikke blir for tøff, er det ikke helt umulig.

Startsiden

Goldstile, Miracle Tile og Gretzky B.R. løser bra. Frankel er heller ingen sinke feilfritt.

V75-5 (1640mv)

8 EMIL MOLLYN

6 MAKS MOLLYN

4 LANGLANDS ODIN

10 Tysvær Loke

———————————

9 Myhreng Brage

3 Havblikk

5 Kringeland Enok

7 Oriola

1 Arnspik

2 Spik Lotta

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i kaldblodscupen.

Favoritten

Emil Mollyn tok ned Maks Mollyn fra dødens tredje sist. Gangen etter avsluttet han bra til femte etter startgalopp. Sist fikk han en tung tur i dødens til han overtok mot siste sving, men ble innhentet av Lome Gant som fikk et fint løp. Er god nok på sitt beste. Får et knepent tips.

Outsiderne

Maks Mollyn var god til seier etter tidlig tetkjening over full distanse sist. Bjerring-traveren har fordel av sprint, som nå. Nest sist gikk han et mektig løp til annen tross startgalopp og en tung tur i dødens. Er kjapp fra start og er fremme hos strekhestene direkte. Kunne ikke stå i mot Emil Mollyn fra tet tredje sist, men måtte tåle en veldig tøff åpning da. 8-åringen skal regnes igjen.

Luringen

Tysvær Loke kommer ut etter halvannen måneds pause. 7-åringen til Pål Kristiansen er variabel i prestasjonene, men kan overraske på sitt beste. Skuffet i V75 i sin siste start, men har fungert fint i trening etterpå. Gikk et par solide løp i august. Femte sist var han god toer på 1.22,6 fra tet, kun slått av en meget opplagt Eikfaksen som vant fra dødens. Fjerde sist avsluttet han flott til tredje bak gode Garli Moe Garlin etter startgalopp. En evig outsider.

Startsiden

De tre innerste kjører muligens om teten i første omgang. Fra tillegg er Maks Mollyn, Myhreng Brage og Tysvær Loke kjapt i gang.



V75-6 (2140ma)

5 S.K.'S MYSTIC TITAN

———————————

7 Cry Wolf

6 Gogo Hall

9 Nuclear Tile

2 Noble Tile

3 Matchplay S.S.

4 Vicky Waiting

10 Darling Simoni

12 Estirado

1 Ithinkiamagenius

8 I.D. Ownersdestiny

11 Lucky Kentucky

Løpet

Jeg prøver S.K.'s Mystic Titan i Sørlandets 3-årscup.

Favoritten

S.K.'s Mystic Titan har vært bra til to enkle seirer på rad. Men han hadde nok fått kamp av Eye Of The Tiger om ikke den hadde feilet i siste sving sist. Roe-traveren er bra ut. Skulle han få overta greit, stiger sjansene. I en Kriterie-kvalifisering fjerde sist var han femte i mål, men ble disket for sjenering da han tok seg ut fra tredje innvendig på oppløpet. En sjansebanker da han møter noen gode.

Outsiderne

Cry Wolf går gode løp hver gang, men står litt sjanseartet til ute på vingen denne gangen og må ha tur for å vinne.

Luringen

Noble Tile ble fjerde i en Kriterie-kvalifisering Max Brady vant tredje sist. Var uheldig i selve Kriteriet. Kan ende blant de tre.

Startsiden

S.K.'s Mystic Titan kan kanskje få overta fra Ithinkiamagenius.



V75-7 (2140mv)

8 GARLI MOE GARLIN

———————————

13 Roli Eld

10 Valle Mattis

3 Troll Solen

6 Solør Svarten

9 Torpa Niclas

1 Rødmyrsfakså

2 Tante Ragnhild

5 Kolnes Tom

4 Sjø Kongen

11 Tangen Piril

12 Lome Diamant

7 Tøffe Toft

Løpet

Jeg lar Garli Moe Garlin stå ugardert i Arnt Paulsens minneløp.

Favoritten

Garli Moe Garlin var god toer bak Tand Kraft i DNTs 5-årsløp sist. Tok tre strake fra tet før det. Er lynrask ut og kan sitte tidlig i tet igjen. Viser han stridsmoral helt inn, kan det gå veien.

Outsiderne

Valle Mattis vant lett foran Troll Solen sist. Løser det seg fra innerspor på tillegg, er det ikke umulig.

Luringen

Roli Eld tapte kun for gode Ulsrud Tea (sto 20 m bak) i Vintillatravet sist. Står litt sjanseartet til i bakspor på tillegg, men skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Garli Moe Garlin kan sitte relativt tidlig i tet tross tillegg.



Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 43 år

Antall seirer i år: 23

Antall seirer totalt: 2630

Supertreneren

Mange kaller Geir Vegard Gundersen landets beste travtrener. Derbyvinner Gretzky B.R. og Derby-treer Spiderman T.G. er to av årsakene til dette. GV mener begge kjemper om seieren i V75-4. Så kan han vinne med Valle Mattis som imponerte stort sist.

V75-1: - Bankeren kommer direkte. Calina var knallgod til seier i hoppe-Derby og har et bra spor på tillegg. Hun slår normalt disse.

V75-2: - Åpent. Troll Ronja er kanskje den beste på kapasitet, men i et løp der posisjoner og gangart avgjør mye, må det garderes. Tenk Nå Dina avsluttet fort etter sene luker sist. Ruskeli Blesa har fått et løp i kroppen etter pause og møter riktig motstand. Luringen er Vitall Sjanell, som har et høyt toppnivå.

V75-3: - Han ledet i det lengste som treer sist, Goodman B.R. Han tar teten igjen. Denne gangen kan det holde helt inn. Van der Meulen har vunnet fem av ni i år og skal selvsagt regnes sammen med danskegjesten Lisa Marie E.P., som var god i Danmark sist. Emmet Bonanza trakk unna i tet på lang distanse sist og holdt veldig bra. En klar gardering.

V75-4: - Han har trent utrolig bra i det siste, Gretzky B.R. Han vant Derby og kan vinne igjen, tross et dårlig spor. En av de hardeste konkurrentene, er Spiderman T.G., som jeg selv kjører. Han blir farlig med riktig reise. Hesten å slå tror jeg blir Goldstile, som har vært veldig bra i det siste og som står bedre til.

V75-5: - Gjør Emil Mollyn det han kan, tror jeg han vinner et slikt løp. Garderinger til formtoppede Maks Mollyn og Langlands Odin, som står spennende til på strek.

V75-6: - Kommer Noble Tile riktig til underveis, tror jeg han har et fint bud på seieren. S.K.’s Mystic Titan her vunnet to strake og kan fort legge på til tre. Holder Gogo Hall seg unna galoppen, kan han bli vanskelig å slå. Ithinkiama Genius er sikret en fin reise og er en luring.

V75-7: - Mange flotte kaldblodshester på farten. Jeg tror mest på Roli Eld, selv om han står vanskelig til. Selv kjører jeg Valle Mattis, som gikk et mektig seiersløp sist. En tidlig gardering sammen med Troll Solen, som går gode løp hver gang. Garli Moe Garlin kan også bli farlig med klaff.