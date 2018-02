Sjekk det norske rekordraset i OL – og flere kan det bli

Publisert: 21.02.18 21:56 Oppdatert: 22.02.18 02:46

PYEONCHANG (VG) Rekordene faller og Pyeonchang kan ende med et norsk gullrush verden ikke har sett maken til i vinter-OL. Veteran-ekspert Johan Kaggestad (74) tror på mange flere medaljer.

– Jeg spådde 17 gull på forhånd og har fortsatt troen på det. For å overgå Lillehammer-OL med 61 øvelser må Norge på de 102 øvelsene i Sør-Korea ta 44 medaljer. Det tror jeg kan gå inn i løpet av den siste uken, sier Kaggestad til VG.

Den norske OL-troppen har allerede satt mange rekorder og for første gang på veldig mange år lykkes i kvinnealpint og på sprint i skøyter.

Her er de historiske hendelsene hittil:

Gullrekorden tangert

Norge tangert sin egen gullrekord på 13 OL-triumfer fra Salt Lake City i 2002. Canadas rekord for vinter-OL - 14 gull i 2010 - står for fall. Det finnes ingen person i Sør-Korea som tror Norge ikke vinner flere gull på de fire siste konkurransedagene.

Flest medaljer i vinter-OL

Rekorden på 26 medaljer fra Lillehammer 1994 og Sotsji 2014 er allerede knust. Skøyteguttas sensasjonelle lag-gull var medalje nummer 33. Men merk deg altså at antall øvelser i OL har økt dramatisk siden OL på norsk snø og is. Antallet øvelser i OL er 71 prosent flere nå enn i 1994, men antallet medaljemuligheter i de tradisjonelle norske suksessøvelsene nordiske grener, skiskyting, alpint og skøyter har bare økt 34 prosent siden Lillehammer.

Beste norske OL-dag

15. februar var den beste dagens Norge noen sinne har hatt i OL med tre gull, to sølv og en bronse. Overgikk den store jubeldagen fra Oslo-OL 18. februar 1952 (3–2–0).

Første utforgull

Etter 70 år og 19 vinter-OL klarte Aksel Lund Svindal endelig å sikre Norge gullet i den kanskje gjeveste alpingrenen. Kjetil Jansrud sørget med sølv for den første dobbelseieren til noen nasjon i utfor på 30 år.

Første lag-gull hopp

Øvelsen har vært på programmet siden 1988, men åtte muligheter har bare gitt to bronse før Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Johann Forfang og Robert Johansson sikret det suverene lag-gullet mandag.

Første gull kvinnehopp

Kom på programmet for fire år siden. Maren Lundby sikret et suverent gull, som ikke er bare Norges første i kvinnehopp i OL, men det første gullet til Norge i denne grenen uansett.

Medalje-rekord i hopp

Norge har aldri tidligere tatt fem OL-medaljer i hopp (2–1–2), men hadde i 1964 større uttelling i forhold til antall øvelser - fire medaljer på to OL-øvelser.

Første gull slopestyle

Øystein Bråten sikret seg Norges første gull i slopestyle. Hallingdølen er også den første mannlige utøveren fra Norge som vinner en freestyle-øvelse på ski etter at grenen kom på OL-programmet i 1992.

Yngste langrennsvinner

I 23 vinter-OL gjennom 94 år har ingen individuell langrennsvinner vært yngre enn Johannes Høsflot Klæbo. 21-åringen vant sprinten suverent, har senere fulgt solid opp og står nå med mektige tre OL-gull.

Tidenes medaljefangst nordiske grener

Norge har tatt 18 medaljer (8–5–5) i langrenn og hopp og det kan bli flere i de tre nordiske grenene. Rekorden var på 16 medaljer fra Sotsji-OL (7–3–6).

Første gull 500 meter siden 1948

Håvard Holmefjord Lorentzen 500 meter-gull var det første norske på 50 år. Men kanskje viktigere i Norges nest største by: Første gull i vinter-OL til en bergenser.

Første lag-gull på skøyter

Lagtempo har vært på skøyteprogrammet siden Torino-OL i 2006. Norge har ikke tatt en medalje før Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen og Simen Spieler Nilsen sikret Norge gullet.

Første medalje kvinnealpint siden 1936

Ragnhild Mowinckels sølv i storslalåm er den første norske OL-medaljen til en norsk kvinne siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936. Med utforsølv er Molde-jenta også den første norske kvinnen som vinner to alpint-medaljer.

Beste debut siden 1924

Simen Hegstad Krüger tok tok gull og sølv på sine to første individuelle OL-renn. Ingen nordmann har debutert bedre i langrenn siden Thorleif Haugs to gull i 1924.

Tidenes beste OL-medaljør

Marit Bjørgen har med sine fire medaljer blitt utøveren med flest OL-medaljer vinterstid (14). Kan med gull på 30 km søndag passere Ole Einar Bjørndalen som tidenes vinter-olympier uansett kjønn.

Johan Kaggestad mener at de kanskje mest overraskende OL-gullene - til Holmefjord Lorentzen, Simen Hegstad Krüger og Ragnhild Haga - ikke kan kalles sensasjoner.

– Husk at de har vunnet verdenscuprenn eller vært på pallen i verdenscuprenn. Da er det ingen sensasjon at de slår til OL. Det er heller ikke overraskende at Norge tar utfor-gullet. Det har fartskjørerne vært gode nok til lenge, mener TV 2s ekspert.

Han mener forklaringen til den norske OL-suksessen er tredelt og enkelt kan forklares slik: 1) Sterke klubbmiljøer der talentene gror frem. 2) Gode landslagsmiljøer der de beste trener med de beste. 3) Spisskompetanse fra Olympiatoppen.

– Helt siden slutten av 1980-tallet så har landslagene stått sterkt i Norge. Det har vært en stor suksessfaktor. Det gjelder for stort sett alle idretter. Utøverne er nesten mer med lagkompisene enn med sine egne familier. Prestasjonskulturene skapes gjennom et sammensveiset lag som tar vare på både det idrettsfaglige, mentale og sosiale, sier han og trekker også frem miljøer som Lyn på ski og skøyteklubben Fana som viktige for OL-suksessen.

– Hva med Petter Northug opp i alt dette?

– Det er en interessant sak. Jeg tror Northug selv skal få finne ut hva han skal gjøre nå. Men jeg er helt sikker på at han tilførte landslaget mye i den perioden han var med for fullt der.