Nektes å bruke OL-ringene

Koss bytter navn på Olympic Aid

Johann Olav Koss (35) får ikke lenger bruke de berømte OL-ringene i innsamlingsaksjoner for flyktningbarn når Olympic Aid omdøpes til Right to Play.

Olympic Aid så dagens lys i forbindelse med Lillehammer-OL. Startkapitalen var bonusen for gullet på 1500 meter (225000 kroner) i Vikingskipet. I år er budsjettet på 85 millioner kroner. Målet er å hjelpe flyktningbarn i 35 land.

Nye partnere

- Behovet for hjelp er enormt. Vi får stadig vekk nye henvendelser, og nylig klarte vi å forhindre at barnesoldater ble rekruttert i et afrikansk land. I Pakistan jobber vi med afghanske flyktninger. Der har vi fått etablert jenteskoler og brukt idretten som en vei inn for å få det til. Hvis ikke hadde de knapt fått undervisning, sier Koss.

Men Koss og de ansatte på kontoret i Toronto må søke nye pengesterke samarbeidspartnere for å fylle opp pengebingen. Og Koss tror ikke tapet av de viktige fem OL-ringene i markedsføringen skal dempe interessen for det humanitære prosjektet.

- Nå står vi fritt til å velge. Og nå kan vi tegne kontrakter med konkurrenter til IOC-sponsorer. Målet er å øke inntektene med 50 prosent, sier Koss.

- Happy med IOC

Ifølge Koss skal Right to Play få innpass under Athen-OL neste år. Men hvilken plass de skal få, er ennå på forhandlingsplanet.

Uansett fyrer Koss løs med verdenslansering for RTP i Sveits (18. februar), og i Toronto dagen etter. Da får han drahjelp av blant andre ishockeylegenden Wayne Gretzky og brytestjernen Daniel Igali.

I den kanadiske avisen The Globe and Mail blir Koss sitert på at han er skuffet over manglende engasjement fra IOC. Det benekter han overfor VG.

- Tvert imot. Jeg er veldig happy med IOC. Rogge stiller på vår internasjonale pressekonferanse, og Gerhard Heiberg har også lagt forholdene til rette for oss, sier Johann Olav Koss.

