FIFA-LANDSLAGET: Norge møter Frankrike i den franske hovedstaden tirsdag. Foto: NFF

VG sender FIFA-landslagets historiske kamp

SPORT 2018-12-14T09:50:18Z

Tirsdag spiller Norges FIFA-landslag sin første kamp noensinne, borte mot Frankrike i Paris. Oppgjøret kan du se på VGTV.

Publisert: 14.12.18 10:50 Oppdatert: 14.12.18 11:02

Det er klart etter at VG og Norges Fotballforbund (NFF) kom til enighet om rettighetene.

– Vi tror dekning av e-sport og gaming blir viktig fremover, og ønsker å teste ulike innganger til feltet. FIFA-landskamp er spennende i så måte, også fordi dette har klare gjenkjennelsestrekk med vanlig sport. Også er det forhåpentligvis lettere for Norge å få en seier mot Frankrike enn i vanlig fotball, sier sportssjef i VG, Øyvind Brenne.

Dermed fortsetter VG å ruste opp e-sport-dekningen, etter tidligere i år å ha inngått en avtale med Good Game AS om rettighetene til Telenorligaen . Det betyr at Norges første FIFA-landskamp noensinne sendes på VGTV, med kampstart klokken 19.10 tirsdag kveld.

– Klare for å skrive historie

Mens dette blir Norges første landskamp, blir det Frankrikes tredje, etter at de har slått Belgia og Nederland i de to første. Det skal spilles fem kamper i et Davis Cup-system, med fire én mot én-kamper og én to mot tokamp.

Norge stiller med Magnus Myhrhaug Kristiansen, Arkan Resul, Sondre Voktor og norgesmester Anders Rasmussen, som ledes av landslagstrener Marius Hjerpseth og NFFs administrative leder for e-sport, Mats Theie Bretvik.

VG viser kampene, som kommenteres av Sondre Skandsen og Yngve Gjerde, i et eget direktestudio, der man både kan se TV-sendingen og få tekstoppdateringer fra det som skjer.

– E-sport er et område i kraftig vekst, og resultatene fra sluttspillet i Telenorligaen var gode. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på sendingen og opplegget rundt. Vi er nå veldig glade for å kunne vise Norges første landskamp i FIFA, et spill vi vet veldig mange nordmenn har et forhold til, sier Thomas Manus Hønningstad, administrerende direktør i VGTV.

Samtlige kamper spilles på Playstation 4, i en modus som heter «85 rated», som gjør at alle spillerne er jevngode, og bare ferdighetstrekk og høyde skiller dem.

– Vi er fornøyde med at VG skal sende vår første landskamp, og har stor tro på at VG som mediehus vil nå ut til store deler av befolkningen. Samtidig tror vi at de deler vår interesse, som er å få e-fotballen ut til folket. VG er en spennende aktør for å sende denne type innhold for å treffe målgruppen vi ønsker å nå, sier Theie Bretvik.

Søndag reiser han og resten av landslaget til Frankrike for å forberede seg til kampen. Han legger ikke skjul på at han er svært spent.

– Vi gleder oss veldig til tirsdagens kamp, og er klare for å skrive historie. Da Norges fotballandslag spilte sin første kamp tapte de 11–3 mot Sverige (i 1912, journ.anm.), men vi har troen på at vi kan gjøre det bedre i vår første e -fotballandskamp. Vi forventer at spillerne våre gjør det de kan for å gi Frankrike kamp, og gleder oss til å nå bli en del av internasjonal e-fotball.