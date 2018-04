SATSER PÅ EGENHÅND: Tiril Sjåstad Christiansen gir seg på landslaget, og ser frem til å selv ta regi på egen karriere. Foto: Christopher Frankum

Sjåstad Christiansen takker nei til landslaget - satser på egenhånd

Publisert: 27.04.18 18:09 Oppdatert: 27.04.18 18:30

Tiril Sjåstad Christiansen (23) går ut av det norske freeski-landslaget. - Jeg er klar for å finne tilbake til skigleden, forteller X Games-vinneren fra 2013 og 2016.

Både skiforbundet og Sjåstad Christiansen bekrefter dette fredag ettermiddag.

Vil ha frihet

Selv om hun går ut av landslaget fastholder hun at satsingen vil fortsette.

– Jeg tror at det å stå på egne ben, det å kunne bestemme fullt og helt over min egen hverdag vil gi meg en boost som idrettsutøver. De siste årene har vært litt ensidige med konkurranser, trening, skader og rehabilitering. Nå er jeg klar for å finne skigleden igjen, svarer Sjåstad Christiansen.

Hun forteller at den videre satsingen vil bli finansiert av personlige sponsorer. Hun understreker også at hun skilles med landslaget som venner

- Jeg har vært på lag i mange år, og kjørte min første OL-cup som 14-åring. Dette er noe jeg har gjort i mange år, sier hun til VG.

Sjåstad Christiansen har to gull fra X Games i 2013 (slopestyle) og 2016 (big air), samt to sølvmedaljer. Hun har også tre NM-gull og et gull fra ungdoms-OL på merittlisten.

– En pioner

- Tiril Sjåstad Christiansen har valgt å takke nei til landslagsplass foran sesongen 2018-2019, og uansett hvor mye vi skulle ønske hennes brede smil med videre, så støtter vi hennes avgjørelse fullt ut. Tiril har gjennom mange år vært en pioner innenfor freeskisporten i Norge, skriver skiforbundet på sine egne sider.

I samme pressemelding offentliggjør de også det norske Freeski-landslaget for sesongen 2017/18:

Kvinner:

Johanne Killi, Dombås IL

Sandra Eie, Bærums Skiklub

Menn:

Øystein Bråten, Torpo IL

Ferdinand Dahl, Ingierkollen Rustad Slalåmklubb

Christian Nummedal, Hakadal IL

Birk Ruud, Bærums Skiklub

Junior, kvinner:

Elvira Marie Ros, Lillehammer Skiklub

Junior, menn:

Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin

Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub

Daniel Ruud, IL Heming

Tormod Frostad, Bærums Skiklub

Mats Lilland, Hovden Sportsklubb - Ski