Isabelle Pedersens heftige reiseprogram: USA, England, Qatar og Kina

Isabelle Pedersen (26) starter hekkesesongen med å fly fra den ene kanten av verden til den andre. Men Norges EM-gullhåp er ikke bekymret for at det skal bli for mye av det gode foran sesongens første store mål - Bislett Games om drøyt fem uker.

– Seks konkurranser i løpet av fem uker er ikke noe problem. Hun er veltrent og dette vil gå greit. Jeg er ikke bekymret. Hun er ikke bekymret, svarer Isabelle Pedersens manager Mario Bassani konfrontert med hennes tilsynelatende hektiske vår-plan.

Husker du Isabelle Pedersens VM-sorti? - Hjerteskjærende

Mandag brøt hun opp fra sitt lange treningsopphold i Alabama (siden 23. mars), sørøst i USA. Fredag skal hun stå på startstreken i Dohas Diamond League-stevne. Det blir Isabelle Pedersens andre løp på 100 meter hekk i år etter at hun kom til finalen på 60 meter hekk i inne-VM i Birmingham i begynnelsen av mars.

Det er imidlertid bergenserens første «ordentlige» konkurranse i øvelsen hun er ventet å være en av favorittene i under EM i Berlin om tre måneder. Starfeltet i Qatars hovedstad om fire dager er knalltøft. Manager Mario Bassani mener det matcher Isabelle Pedersens nivå og ambisjoner nå.

Det vil si verdenstoppen.

Fakta Disse møter hun i Doha Isabelle Pedersen personlige rekord er 12,75 (Christina Demidov Vukicevics norske rekord er 12,74 /2009). Tiden er nest dårligst i startfeltet på 100 meter hekk i Doha fredag: Dawn Harper-Nelson (12,37), Kendra Harrison (12,20) , Brianna McNeal (12,26), Sharika Nelvis (12,34), Jasmin Stowers (12,35) (alle USA), Nadine Visser, Nederland (12,78), Danielle Williams, Jamaica (12,56)

Frem til for et par dager siden var det usikkert om hun skulle reise videre fra Doha til Kina og Shanghais Diamond League-stevne 12. mai. Flyreisene over flere tidssoner stopper ikke der. 18. mai er hun klar for gateløpet Great CityGames i Manchester.

– Dette er det sporten dreier seg om. Det er mange kilometer i fly. Men det er jobben hennes. Hun er en proff utøver på toppen av sin karriere. Dette er ikke noe hun ikke kan håndtere, understreker Mario Bassani.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom mener Isabelle Pedersens konkurranseopplegg i EM-sesongen «er innenfor», samtidig som det er sånne ting «man hele tiden må snakke om».

Isabelle Pedersens «ville vår» tar en kort pause etter hekkeløpene i Manchester, før hun 3. juni er klar for 100 meter hekk i nederlandske Hengelo. Fire dager senere venter Bisletts Diamond League-stevne.

Tre dager etter det: Stockholms Diamond League-stevne.

Så er det ifølge manager Mario Bassani opp til Isabelles Pedersens trener Charles Ryan å bestemme hva hun bør gjøre frem til sesongens største mål, friidretts-EM i Berlin 7. til 12. august.

Håvard Tjørhom sier at alle Norges EM-deltagere, det blir mange, står fritt når det gjelder forberedelsene til mesterskapet i Tyskland.

