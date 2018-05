Gull-Sverre skaffet hovedsponsor på egen hånd

Publisert: 03.05.18 18:55

Tre måneder etter OL-gulldagene og to måneder etter «gullfallet» i Amsterdam-VM, har Sverre Lunde Pedersen (25) helt på egen hånd forhandlet seg til sin første personlige hovedsponsoravtale på to år.

– Jeg merker at interessen er større og at flere er mer interessert i å støtte. Jeg håper å få på plass én til, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

Onsdag undertegnet han en fireårs sponsoravtale med inkasso og fakturaserviceselskapet Kredinor. Sverre Lunde Pedersens nye hovedsponsor vil få logoeksponering på hans konkurranse-trikot frem til OL i Beijing 2022. Han har enda en sponsor «i kikkerten». Den kan eventuelt vises frem på Sverre Lunde Pedersens treningsklær.

Der er plassene han i henhold til det internasjonale skøyteforbundet og Norges skøyteforbunds reglement har til rådighet når det gjelder eksponering av personlige sponsorer.

– Det går an å finne andre veier, svarer han på spørsmål om å utvide sponsorporteføljen.

– Men det er om å gjøre å finne en balanse, slik at jeg kan bidra med noe tilbake (til sponsorene). Det viktigste er å få tid til å trene og hvile. Denne avtalen gir meg trygghet økonomisk og i livet som skøyteløper, sier Sverre Lunde Pedersen.

Foruten alle gratulasjonene knyttet til gullmedaljen på lagtempo og bronsemedaljen på 5000 meter i Pyeongchang-OL, forteller Sverre Lunde Pedersen at folk kommer bort til ham på gaten og gir uttrykk for at de «føler med ham» etter fallet på 10.000-meteren i Amsterdam i begynnelsen av mars.

– Dét og mange støttende meldinger, fra Norge og Nederland; det hjalp, sier han.

Bortsett fra at han har søkt råd hos sine nærmeste støttespillere, har han lett etter og forhandlet med potensielle sponsorer uten hjelp fra utenforstående. Ingen manager eller agent, med andre ord.

OL og VM-gullvinner Håvard Lorentzen har etter det VG kjenner til også gjort suksess på sponsormarkedet etter gjennombruddssesongen 2017/18. Skøyteforbundets uttelling i det markedet står foreløpig ikke helt i stil med den løperne har hatt på isen.

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund understreker at forbundet for noen dager siden inngikk en fireårig sponsoravtale med Sparebanken Øst. Pengene fra den er øremerket «utvikling». Forbundets sponsorbudsjett er for 2018 foreløpig det samme som det var i 2015, 2016 og 2017: 3,9 millioner kroner.

Re-forhandlinger med to eksisterende sponsorer vil etter alt å dømme være i havn i løpet av mai.

– Vi har ikke hatt en voldsom oppsving. Jeg kan ikke si at vi har fått inn veldig mye penger. Men det er godt driv i markedsarbeidet, sier Halvor Lauvstad.

Sverre Lunde Pedersen sier han håper forbundet også kan få kloen i nye sponsorer etter at «interessen har våknet mer og mer, og vi til og med har begynt å vinne».

– Det vi gi bedre vilkår for flere, som dermed kanskje kan slippe å betale egenandeler i forbindelse med samlinger og konkurranser. Det er mange som har måttet gjøre det i mange år, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han har som en av et fåtall sluppet det.

