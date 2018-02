FULL FART: Martin Johnsrud Sundbys gullhåp forutsetter etter all sannsynlighet stor fart underveis. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skrudd for Sundby

Publisert: 09.02.18 16:28

PYEONGCHANG (VG) Det er ganske sannsynlig at Martin Johnsrud Sundby (33) er langt mer happy med laguttaket til herrenes første langrennsdistanse enn det Johannes Høsflot Klæbo er.

Mye er åpent foran 30-kilometeren her i Sør-Korea, der to norske løpere peker seg ut i jakten på det første norske «ikke-northugske» herregullet på distanse siden 2007.

Nå er jo dette selvsagt et individuelt renn, men det er ikke til å stikke under stol at uttaket er best skrudd sammen for eldstemann.

Martin Johnsrud Sundby er veteranen som har preget sporten i evigheter, men han har jo aldri fått det helt til i de store mesterskapene.

Forbannelsen har han, i dobbelt forstand, båret med seg lenge.

Etter et «annus horribilis» utenfor sporet, har ikke gullsulten akkurat blitt noe mindre.

Det var ikke Sundbys VM sist vinter, og det har heller ikke vært helt stang-inn så langt denne sesongen.

Men skal det endelig kunne lykkes på den største arenaen?

Et av de fremste hindrene for det heter Johannes Høsflot Klæbo, kometen som har overskygget alt og alle.

Den unge trønderen er arveprinsen som skal bære norsk herrestolthet videre i årevis fremover.

Men egentlig er han jo «bare» på sprintlaget , og et drøyt år etter gjennombruddet på Beitostølen har han tatt steg så fort at alle bare måper.

Nå er det Klæbo som stjeler flest overskrifter, og som har gjort seg fortjent til å trekkes frem i favorittsjiktet også når lengre avstander skal tilbakelegges.

Selv om Johannes Høsflot Klæbo sprenger alle mulige forventningsgrenser, og kanskje er sterk nok til å vinne dette uansett, er det likevel ikke helt irrelevant hvordan selve løpet vil utarte.

Om han evner å henge med helt til det drar seg til på slutten, har jo Klæbo en fart i klyvene og et gir det fleste bare kan drømme om.

Men gjør han det?

Eller vil farten underveis bli for «kapasitetsutfordrende»?



Her kommer poenget med laguttaket inn, og det er ikke nødvendigvis en fordel for det siste skuddet på stjernestammen.

Med Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger som de to andre uttatte, på bekostning av for eksempel avsluttere som Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen, stiller Norge med garantister for høy hastighet underveis.

For Holund og Krüger vil dette løpet handle om å gi hva remmer og tøy kan holde, i håp om å riste av seg flest mulig løpere de ikke vil kunne beseire i en spurt.

Slik sett kan man si at uttaket passer Martin Johnsrud Sundby perfekt, og er noe mer suboptimalt for Klæbo.

Heller ikke Sundby har jo spurten som sitt fremste våpen, og skal han lykkes med å vinne gull på første forsøk i Sør-Korea, må grunnlaget legges før oppløpet.

Da kan to «peise på-løpere», som de fartsglade herrer fra hovedstaden, komme usedvanlig godt med.

Men selv med full norsk speed, er det alt annet enn sikkert at det blir tidlig avspilling av «Ja, vi elsker» på distanse igjen.

Dette er en vinter der for eksempel Dario Cologna er revitalisert, en ung «olympisk atlet fra Russland» ved navn Bolsjunov kan finne på å melde seg på.

Hva skjer med Poltoranin når det skal gås begge stilarter, og hvor sterk er Manificat?

Og så videre.

Hva gjelder Johannes Høsflot Klæbo, er nok det klokeste å ta alt han måtte få til på tremila som en ren bonus. Han er tross alt en debutant i OL, til tross for hvor voksen og moden han fremstår.

Alt tyder på at han henter hjem gull og glitter på sprinten, og forhåpentligvis teamsprinten, samt gode gullsjanser på stafetten.

Skulle han levere i disse øvelsene, vil OL uansett være en supertriumf for førstereisgutten.

Dersom han i tillegg henger seg på og tar alle på tampen ved første forsøk, er det bare å finne frem underarmen igjen.

I tilfelle starter letingen letter et sted der man ennå ikke har kløpet seg., over hva denne wonderboyen får til. Det stedet begynner å bli vanskelig å finne.