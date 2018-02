DREPER ALLE OL-BAKTERIER: OL-utøvere fra alle land er livredd sykdom under lekene, som starter fredag. Den norske og amerikanske troppen bruker denne maskinen i kampen mot bakteriene. Lars Fredrik Tvinde viser hvordan den fungerer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik gasses norske utøverrom før OL

Publisert: 05.02.18 21:25

SPORT 2018-02-05T20:25:21Z

PYEONGCHANG (VG) Samtlige av hotellrommene til norske og amerikanske utøvere får halvannen times «spa-behandling» av denne roboten før OL i Pyeongchang starter.

Målet er å drepe den siste lille rest at bakterier som kan forårsake sykdom under mesterskapet i Sør-Korea .

– Den maskinen fjerner 99,9999 prosent av spor av bakterier og virus som er i rommet, sier Lars Fredrik Tvinde.

Han jobber for det norske teknologiselskapet Decon-X, som har fraktet tre desinfiseringsroboter i container til Asia. Til vanlig benyttes de på norske sykehus. Nå er de en del av operasjonen som skal forhindre en reprise av OL i Torino for tolv år siden.

Der skapte sykdomsutbrudd store problemer for norske OL-utøvere.

Tvinde hadde desinfisert over 50 rom i Pyeongchang den siste uken da han tok imot VG i Sør-Korea mandag.

Dagens rom er «amerikansk» og ligger rett over veien for bob- og akeanlegget i Pyeongchang. Det har en størrelse som gjør at maskinen vil bruke 23 minutter på å fylle det med en tåke – eller hydrogenperoksid. Deretter virker middelet i én time.

Skal Tvinde inn, skjer det med gassmaske.

– Desinfiseringen er bare en liten del av det vi gjør for å forebygge sykdom. God håndhygiene, med såpe og desinfiseringsmiddel, er det vi har aller mest fokus på. Men desinfiseringen av rommene handler om at vi er i et land med en annen bakteriekultur enn hva utøverne er vant med. Man gjorde det samme i både Beijing-OL og Rio-OL, sier medisinsk ansvarlig for den norske OL-troppen, Mona Kjeldsberg, til VG.

Hun har ikke nedlagt «hilseforbud» når norske utøvere møter utenlandske kolleger, støtteapparatet eller journalister.

– Vi ser ingen grunn til det. Det enkle er ofte det beste, mener hun.

At sykdom tas på alvor, gjenspeiles i det norske OL-budsjettet: Det brukes blant annet syv millioner kroner på å leie egen bolig til de mest utsatte utøverne. Totalt koster OL norsk idrett rundt 18 millioner kroner, etter at bidraget fra IOC er trukket fra.

Da VG ankom OL-byen søndag kveld, viste gradestokken «bare» 11 minus. Et par dager tidligere var den imidlertid helt nede i 22 kuldegrader. Ifølge digitale værmeldingstjenester, var den reelle følelsen minus 30 den dagen – trolig på grunn av en bitende vind Pyeongchang.

Det er meldt noe mildere vær nærmere helg, idet OL starter. Men temperaturen svinger voldsomt, og de norske utøverne må trene innendørs eller justere ned intensiteten dersom det blir for kaldt ute.

– Vi er alltid bekymret for temperaturen som utøverne kan utsettes for. Det er ikke nødvendigvis sikkert at den fører til mer sykdom, men det er alltid bekymring for slike temperaturer som vi kan oppleve her, sier medisinsk ansvarlig for det amerikanske ski- og snowboardlandslaget, Kyle Wilkens, til VG.

Troppen hans er utrustet med boblejakker som har integrerte varmetråder i seg. Dermed trenger ikke fredagens åpningsseremoni bli en iskald opplevelse for amerikanerne.

Jakkene har en knapp som aktiverer varmen. På den varmeste innstillingen, fungerer systemet i opp mot fem timer.

Kyle Wilkens er ikke med på at dette er en gimmick:

– Vi ser prestasjonsfremmende effekter av jakken, fordi utøverne holder varmen oppe på toppen av bakken når de bruker den. Når de varmer opp i nede på sletta, og så må opp på toppen, så kan de bli kalde mens de venter på sin tur til å starte. Dette er en måte å beholde kroppsvarmen på, sier han til VG.

Det er ikke meldt om noen former for sykdom i den norske troppen noen få dager før OL starter. I støtteapparatet var enkelte plaget av forkjølelse i helgen, men disse er nå friske.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.