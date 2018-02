LYKKELIGE SAMMEN: Kristine Ringsjø Tufte gråt da kjæresten Simen Hegstad Krüger gikk inn til OL-gull etter et svært dramatisk løp. Foto: Privat og Bjørn S. Delebekk

Kjæresten om gullgutten: – Han kan holde show

Publisert: 11.02.18 19:46 Oppdatert: 11.02.18 23:29

PYEONGCHANG (VG) Simen Hegstad Krüger (24) beskriver seg selv som beskjeden. Men sammen med kjæresten Kristine Ringsjø Tufte viser han helt andre talenter.

– Det er helt uvirkelig, sier Kristine Ringsjø Tufte til VG.

Hun så gulløpet fra sengen hjemme på studenthybelen på Kringsjå i Oslo.

– Jeg var først veldig lei meg etter fallet (helt i starten). Så kom gledestårene da han gikk så bra. Jeg gråt vel egentlig hele veien, forklarer skikyndige Tufte. Hun er selv tidligere aktiv, trener barn og funksjonshemmede i Krügers klubb Lyn, i tillegg til å gå på Norges idrettshøgskole. Paret møtte hverandre i skiklubben.

– Jeg hadde flaks, beskriver Ringsjø Tufte med et smil. Hun er opprinnelig er fra Bamble i Telemark.

Kjæresten understreker at gullgutten først og fremst er en «jordnær og stille type». Men avslører at det rolige imaget ikke alltid gjelder.

– Nei, ikke når vi er sammen. Da synger, prater og danser han litt. Han kan holde show, forteller hun.

Show holdt Oslo-gutten virkelig også i Pyeongchang. Hegstad Krüger vant et høydramatisk renn som gikk fra fall til gull i løpet av 30 km.

– Jeg er en beskjeden gutt oppvokst på Nordberg. Jeg har jobbet lenge og tålmodig for dette. Jeg er ikke den som snakker høyest i rommet. Så det er kanskje naturlig at andre tar mer av overskriftene, forklarer Krüger om seg selv.

Søndag tok han stort sett alle.

Og overrasket alle – seg selv inkludert – med et OL-gull selv ikke kjæresten hadde den helt store troen på. Hegstad Krüger har vist stor fremgang denne sesongen med seier i åpningen på Beitostølen, den første triumfen i verdenscupen rett før jul, og NM-gull i januar.

Men likevel.

– Jeg vet ikke om jeg helt trodde på det. Jeg er litt tilbakeholden. Det er jo 15 km skøyting som har vært distansen hans. Og den kommer jo på fredag, sier Ringsjø Tufte – som feiret gullet med en halvannen timers skitur gjennom nysnøen i Nordmarka.

– Før denne dagen har jeg også sett for meg den som min største sjanse. Det er det løpet jeg har tenkt mest på. Det er der jeg har hatt mine beste løp, sier han selv om den neste gullsjansen – på 15 km med individuell start.

Da er også Kristine Ringsjø Tufte på plass på tribunen i Pyeongchang, sammen med familien til Hegstad Krüger. Faren Lars så gulløpet hjemme i Oslo sammen med broren Espen mens mor Inger fulgte datteren Solveig på renn oppe på Romerike.

– Jeg gleder meg veldig til familien og kjæresten min kommer ned på fredag, sier Simen Hegstad Krüger.

Han flyttet sist vår i egen leilighet på Kringsjå i Oslo. Den ligger hverken langt fra kjæresten eller Sognsvann. Men Simen Hegstad Krüger vokste opp i Havnabakken litt nærmere Tåsen i hovedstaden. Noen nummer lenger opp i veien ligger barndomshjemmet til Ivar Formo – Lyn-løperen som vant OL-gull på 50 km i 1976. Han døde i en drukningsulykke i Nordmarka da Krüger var 13 år.

– Jeg kjente han aldri. Men han var en fantastisk skiløper og har vært en inspirasjonskilde. Jeg visste hvem han var da jeg var liten, sier den ferske OL-vinneren.

Formo ville helt sikkert ha likt to Lyn-løpere på pallen (Krüger og Hans Christer Holund) og en tredje fra Oslo vest (Martin Johnsrud Sundby) sammen med dem.

– Det er stort. Vi har gått mange økter i lag oppe i Holmenkollen. Det er et stort langrennsmiljø i lokalmiljøet, mange går på ski, og at jeg skal lykkes med disse to kompisene … helt fantastisk, mener Krüger selv.

Men det var langt fra selvsagt at han skulle bli toppidrettsmann. Som Johannes Høsflot Klæbo var han liten og ble som 15-åring glad bare navnet hans var på første del av resultatlisten. Litt senere fikk han avskjed på grått papir da han søkte om plass på Toppidrettsgymnas i Oslo.

– Jeg ble litt lei meg der og da, men det var faktisk ikke det eneste som gjaldt for meg. Det var skigleden som drev meg, og tok meg dit jeg har kommet i dag, ikke bare resultater, sier han i et intervju med bladet Skisport .

Simen Hegstad Krüger drev med både fotball og orientering og likte som barn best ikke å konkurrere.

– For meg handlet det lenge om å gå så lange skiturer jeg kunne alene, sier han etter mange og lange turer i Nordmarka med utgangspunkt Sognsvann.

Med i hvert fall tre mulige OL-renn igjen på programmet ble det ingen hard feiring etter medaljeseremonien søndag kveld i Sør-Korea.

Landslagstrener Tor Arne Hetland kaller Krüger «lugn» og gullvinneren er selv ikke fremmed for at psyken reddet løpet etter at han falt og brakk staven bare 200 meter ut i gulløpet.

– Han er en veldig rolig person Jeg har vært på lag med ham. Han er en type som ikke snakker så mye, men det han gjør i dag står det respekt av. Han gikk en hel runde alene. Han knekte staven og ramlet på starten. Det er bare å ta av seg hatten. Helt rått, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Simen Hegstad Krüger er såpass rolig at det ikke spratt en eneste seierståre etter den enorme prestasjonen.

– Men det er mye følelser som går gjennom kroppen. Så det kommer kanskje etter hvert da, forslår han og spår en natt med dårlig søvn og brusing i kroppen.

Gledestårene tar kjæresten seg av.