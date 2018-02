GULLHÅP: Johannes Høsflot Klæbo (f.v.) etter sprinten i Seefeld, Marit Bjørgen under NM i januar og Aksel Lund Svindal en utfortrening i Garmisch-Partenkirchen forrige måned. Foto: Terje Pedersen, Lise Åserud / NTB Scanpix, AP

Dette må du få med deg under OL

Publisert: 09.02.18 13:01

Johannes Høsflot Klæbo (21) på sprinten, Marit Bjørgen (37) på tremila og Aksel Lund Svindal (35) i utfor. Her er øvelsene du ikke bør gå glipp av under OL i Pyeongchang.

Fredag går startskuddet for OL i Pyeongchang i Sør-Korea. I løpet av 18 fartsfylte dager skal 109 norske utøvere kjempe om medaljer, heder og ære. Dette er noen av høydepunktene VG mener er verdt å få med seg.

Søndag 11. februar:

Snowboard – slopestyle finale, menn.

Etter X Games-gull i slopestyle to uker før OL er Marcus Kleveland favoritt i samme øvelse i Pyeongchang. Kanskje et av Norges største gullhåp?

Slopestylefinalen sendes klokken 02.00 natt til søndag på Eurosport.

Alpint – utfor, menn.

Aksel Lund Svindal har nok en gang slått tilbake etter en lang skadeperiode. Har kjempet i toppen hele sesongen, og har alle muligheter til å slåss om gullet.

Utforrennet ser du klokken 03.00 natt til søndag på TVNorge.

Skiskyting – sprint, menn.

Johannes Thingnes Bø har levert knallsterke resultater denne sesongen, og alle forventer at dette blir en duell mellom han og Martin Fourcade. Vinneren vil også få et godt utgangspunkt til jaktstarten dagen etter.

Sprinten går klokken 12.15 på TVNorge.

Mandag 12. februar:

Hopp – normalbakke, kvinner.

Her er Maren Lundby den store favoritten. Har levert seier på seier i vinter. Takler hun presset ligger alt til rette for at Toten-jenta tar gullet.

Hopprennet ser du klokken 13.50 på TVNorge.

Tirsdag 13. februar:

Langrenn – sprint, kvinner og menn.

Her er Maiken Caspersen Falla og Johannes Høsflot Klæbo favorittene, men i sprint kan mye skje. Stina Nilsson vil gi Falla kamp til døren.

Langrennssprinten ser du klokken 09.30 på TVNorge.

Lørdag 17. februar:

Hopp – stor bakke, menn.

Daniel André Tande, Johann André Forfang og Robert Johansson har vist god form inn mot OL. Men skal det bli norsk seier må Kamil Stoch, Richard Freitag og Andreas Wellinger beseires.

Hopprennet ser du klokken 13.30 på TVNorge.

Langrenn – stafett, kvinner.

Dette er en øvelse de norske langrennsjentene er klare favoritter på. Sverige, og deretter Finland er de sterkeste utfordrerne.

Stafetten ser du klokken 10.30 på TVNorge.

Søndag 18. februar:

Langrenn – stafett, menn.

Kanskje den mest populære øvelsen her i Norge. Her vil de norske gutta ha det sterkeste laget på papiret, men Sverige og OAR (Russland) vil gi oss tøff konkurranse.

Stafetten ser du klokken 07.15 på TVNorge.

Mandag 19. februar:

Hopp – lagkonkurranse, menn.

Her er hoppgutta favoritter til å ta hjem gullet. Har vunnet fem av de seks siste lagkonkurransene.

Lagkonkurransen ser du klokken 13.30 på TVNorge.

Torsdag 22. februar:

Alpint – slalåm, menn.

Marcel Hirscher har nærmest vært uslåelig denne sesongen, men er det en som kan ta han er det Henrik Kristoffersen. Dette blir etter alt å dømme en ny, rå duell mellom de to.

Slalåmrennet sendes 02.15 natt til torsdag (1. omgang) og 05.45 (2. omgang) på TVNorge.

Fredag 23. februar:

Skøyter – 1000 meter, menn.

Håvard Holmefjord Lorentzen kan være med og kjempe om gullet på favorittdistansen. Norges største skøytehåp under lekene.

1000-meteren kan du se klokken 11.00 på Eurosport.

Skiskyting – stafett, menn.

Her stiller Norge med best utgangspunkt, men Frankrike og Tyskland er sterke utfordrere. Her blir det etapper med mye spenning!

Stafetten kan du se klokken 12.15 på TVNorge.

Lørdag 24. februar:

Langrenn – 50 km klassisk, menn.

Selv her er Klæbo blant bookmakernes favoritter. Men dette er en øvelse der det er langt mer åpent. Martin Johnsrud Sundby, Iivo Niskanen, Aleksej Poltoranin, Dario Cologna og Alex Harvey har alle lyst på det gullet.

Femmila ser du fra klokken 06.00 på TVNorge.

Søndag 25. februar:

Ishockey – finale, menn.

Dette blir etter all sannsynlighet en finale uten Norge, men er antagelig det største høydepunktet i OL på verdensbasis, selv om NHL-spillerne ikke deltar. Her er Russland, Sverige, Canada og Finland favorittene.

Finalen sendes 05.10 norsk tid på Eurosport.

Langrenn – 30 km klassisk, kvinner.

Her har Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg alle muligheten til å gå til topps. Men ikke glem Charlotte Kalla og Krista Pärmäkoski.

Tremila ser du klokken 07.15 på TVNorge.