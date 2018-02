RUSSISK STJERNE: Sergej Ustjugov, her under en etappe fra sveitsiske Lenzerheide under årets Tour de Ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norsk IOC-medlem ber Ustjugov & co. glemme OL-plass

Sergej Ustjugov (25) og 31 andre russere har bedt CAS (Idrettens voldgiftsrett) overprøve IOC og sørge for at de får en plass i aller siste liten til OL i Pyeongchang likevel. Det kommer ikke til å skje.

Jurist- og det norske IOC-medlemmet, Kristin Kloster Aasen, sier nemlig til Eurosport at den russiske langrennsstjernen og de 31 andre utøverne ikke kan anke et OL-nei til CAS.

– Utgangspunktet her er at jo at Den russiske olympiske komiteen er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke er noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke, sier Aasen.

Ville overprøve IOC

Beskjeden fra Kloster Aasen kan ikke tolkes på annet vis enn at Ustjugov & co. kan glemme å få delta i årets OL. Det er IOC som eier lekene og står fritt til å invitere hvem de vil.

Likevel gjorde russerne et siste desperat forsøk på å få med totalt 32 utøvere i tillegg til de 169 som allerede har fått tillatelse til å reise til Sør-Korea.

I en pressemelding fra CAS tirsdag morgen kom det frem at Idrettens voldgiftsrett har åpnet en hastesak sendt inn av 32 russiske utøvere mot den internasjonale olympiske komité (IOC). Blant navnene på listen stod Sergej Ustjugov .

«Russerne utfordrer IOCs avgjørelse om å ikke invitere dem til å delta i 2018-OL i Pyeongchang. De spør om ikke CAS kan overprøve IOCs avgjørelse og tillate dem å delta under lekene som utøvere fra Russland», står det å lese i pressemeldingen.

Partene skulle utveksle skriftlig informasjon og en høring var tenkt å bli holdt allerede i morgen, 7. februar. CAS har nedsatt et panel som skal håndtere søknadene. Panelet kommuniserer sine konklusjoner umiddelbart etter behandling. Skal man tro Kloster Aasen så har ikke det noen hensikt.

Fakta Disse russerne har bedt CAS overprøve IOC: Victor Ahn, Vladimir Grigorev, Anton Sjipulin, Evegeni Garanisjev, Ruslan Murashov, Ekaterina Shikhova, Sergej Ustjugov, Ksenia Stolbova, Ekaterina Urlova-Percht, Maksim Tcvetkov, Irina Uslugina, Julia Shokshueva, Dario Virolainen, Dmitri Popov, Roman Koshelev, Mikhail Naumenkov, Aleksei Bereglasov, Valeri Nichushkin, Anton Belov, Sergej Plotnikov, Evgenia Zakharova, Ruslan Zakharov, Anna Iurokova, Aleksej Esin, Julia Skokova, Elizaveta Kazelina, Sergej Kryaztsov, Ivan Bukin, Denis Arapetyan, Artem Kozlov, Gleb Retivikh, Aleksej Volkov.

169 russere til OL

Helt siden Russland som nasjon ble utestengt fra OL i desember, på grunn av mistanke om et statsstøttet dopingregime under Sotsji-OL i 2014, har det vært full usikkerhet om hvilke russere som får delta under årets OL.

På den ene siden finnes det en rekke utøvere som ikke er direkte knyttet til jukset for fire år siden. 169 russere har dermed fått lov til å konkurrere under såkalt nøytralt flagg i Pyeongchang-lekene som begynner til helgen. Mens det også i denne kategorien utøvere også finnes løpere, som Sergej Ustjugov, som likevel ikke har fått noen invitasjon fra IOC.

På den andre siden har flere russere, som langrennsløperne Maksim Vylegzjanin og Aleksander Legkov, fått tøffe straffer. De er blant annet livstidsutestengt fra OL og fikk sine resultater strøket. Siste utvikling i deres sak kom så sent som sist uke. De ble sammen med 26 andre russere i CAS frikjent for brudd på dopingreglementet.

De ønsket også å motta invitasjon fra IOC. Så sent som i går ble det klart at det får de ikke. De er heller ikke en del av russernes siste forsøk - det vil si tirsdagens henvendelse til CAS - på å få med seg ytterligere 32 utøvere til OL.

