Hedersprisen på Idrettsgallaen: Alle gode ting burde vært tre!

STAVANGER (VG) Når juryen først velger å hylle to giganter som takket av i 2018, burde den vært raus nok til å innlemme tredjemann. Petter Northug hadde fortjent å stå på podiet sammen med Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen.

Det skal godt gjøres å finne mer fortjente hederspriser enn de to som ble delt ut på tampen av Idrettsgallaen her i Stavanger: Bjørgen og Bjørndalen er nummer én og to på adelskalenderen over tidenes mestvinnende vinterolympiere.

Summen av gylne øyeblikk hedersprisvinnerne har gitt det norske folk, er så mange at man fort kommer ut av tellingen. Ser man kvelden under ett, er det ingen tvil om at juryen har gjort en meget god jobb. Men hva gjelder den aller gjeveste prisen, er det litt leit at de stoppet på de to prisvinnerne.

Det et spesielt at tre av de aller største la opp samme år, og kåringen hadde stått seg på en trippelhedring.

Hvor ble det av Petter Northug?

Også skikongen burde vært ærespris-hedret.

Han fikk riktignok en hyggelig hilsen på storskjermen, signert Anders Baasmo Christiansen og Trond Espen Seim, men det blir ikke helt det samme.

Med 13 VM-gull og to OL-gull, samt alt han har hatt å si for langrennssportens utvikling, er det ingen grunn til å mene at Northug står noe tilbake for prisvinnerne, selv om antall medaljer ikke er fullt så høyt.

For Marit Bjørgen ble det intet mindre enn tre priser før kvelden var omme, og drømmeutøveren fortjener hver eneste en.

Men la oss også dvele litt ved skiskytteren fra Simostranda:

Ole Einar Bjørndalen er det ekstreme eksempelet på hvor mye du kan oppnå, så lenge du ønsker det sterkt nok.

Applausen ville ingen ende ta her i arenaen, som vanligvis brukes til ishockey, men som nå dannet en praktfull ramme for norsk idretts store festaften.

Dersom helsen hadde spilt helt på lag med ham, er det vel tvilsomt om Bjørndalen hadde gitt seg noensinne.

Du finner nemlig ikke en utøver med en mer dedikert innstilling til det å drive idrett. Vi har lest side opp og side ned om julaftener som ble ofret, tilværelsen i bobil og annen form for tilnærmet ekstremisme.

Noen øyenbryn er blitt hevet her og der – «må det virkelig være såååååå ekstremt, da?» – men for Ole Einar Bjørndalen er hele poenget å maksimalisere, dersom du skal gidde å holde på med det du holder på med.

Og ser du tilbake på hva Bjørndalen faktisk fikk ut av den aktive karrieren, er tallenes tale av den uvirkelige sorten:

95 verdenscupseirer, derav en i langrenn.

Seks sammenlagttitler i verdenscupen.

58 medaljer fra OL og VM.

Dette er bare en liten brøkdel av merittlisten til kongen av skiskyting, som nå kompletteres her i DNB Arena i Stavanger.

Det vi nordmenn kanskje ikke helt har tatt inn over seg, er hvor stor Bjørndalens stjernestatus er også langt utenfor Norges grenser. Skiskyting er stort sentralt i Europa, og Bjørndalen har vært kongen på haugen i en årrekke.

Enkelte ganger er det stilt spørsmål ved folkekjærheten hans hos Ola nordmann, men det er lov å være småsær, og ved karrierens slutt står han igjen som en av de aller, aller største på alle måter.

Det var emosjonelt da han takket for seg på vårparten i 2018, og småbarnsfaren har nå muligheten til å utforske alt det han gikk glipp av i alle årene med ekstrem satsing.

Både Bjørgen, Northug og Bjørndalen kommer garantert til å nyte tilværelsen også etter den aktive perioden, men for alle som er vant til å følge dem, er det ingen tvil om at de er savnet.

Det er noen øyeblikk som kommer til å sitte i lengre enn andre, og denne avskjeden med to av Norges aller største var vakker og verdig. Så hadde det vært enda litt bedre om prikken over i-en hadde blitt satt på 1–2–3.