MISTET SØNNEN: OL-vinner Bjørg Eva Jensen måtte følge sønnen Marius til graven i april i fjor. Hun ønsker åpenhet om selvmord og sorg. Her fra en treningstur på sykkel i Larvik i 2013. Foto: Alf Øystein Støtvig

Bjørg Eva Jensen mistet sønnen: – Jeg ønsker åpenhet

OL-vinner Bjørg Eva Jensen (58) opplevde det verst tenkelige. Sønnen hennes valgte å avslutte livet.

Publisert: 08.01.19 21:29 Oppdatert: 08.01.19 21:53

– Det er helt forferdelig, sier Bjørg Eva Jensen til VG.

Det var Aftenposten som først fortalte Jensens historie.

58-åringen ble olympisk mester på skøyter i 1980. Ti år senere ble hun mamma til tvillinggutter, Marius og Christer.

I april i fjor tok Marius livet sitt.

– Det er hjerteskjærende. Jeg tok det ikke innover meg med en gang. Jeg var på vei til trening. Samboeren min (Per Sandbakken) ringte meg. Men han klarte ikke å prate, sier Jensen til VG og fortsetter:

– Så sa han: Marius er død. Jeg kan ikke forklare hva jeg følte. Jeg får gåsehud når jeg snakker om det nå.

– Han er hjertet mitt

Det er altså snart et år siden den bunnløse sorgen tok tak i henne. Men det går fremover.

– Nå kan jeg se litt på bilder. Det er ikke én dag jeg ikke tenker på ham. Han er i hjertet mitt. Han er en engel for meg. Vi var veldig like. Han gikk på skøyter også, sier Jensen.

Hun mener det er viktig å være åpen om dette. Det er derfor hun forteller sin historie.

– Det er viktig med refleksjoner i samfunnet om dette. Jeg ønsker åpenhet og et varmere samfunn med mer respekt. At vi skal være vennlig mot hverandre, at vi tar litt mer vare på hverandre. At vi kan være litt mer nære overfor hverandre. Jeg ønsker toleranse, sier Jensen.

Viktig med fysisk aktivitet

Hun er Norges eneste kvinnelige OL-vinner på skøyter. Hun er også ni ganger norgesmester på sykkel. Hun har brukt fysisk aktivitet som hjelp til bearbeiding av sorgen.

58-åringen har engasjert seg i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS). Det er med ønske om å bidra til informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet i en sorgprosess, skriver Aftenposten.

– Dagen etter at det skjedde sa samboeren min at vi måtte komme oss litt ut. Det har hjulpet for meg. Jeg blir roligere, sier Jensen som legger til at hun har dratt nytte av erfaring med adferdsterapi og pedagogikk.

Ingen mal på sorg

For henne var det ikke nok å snakke om det som hadde skjedd. Derfor vil hun gjerne fortelle andre at fysisk aktivitet bidrar positivt i sorg.

– Man må finne ut hva man liker, og gjøre noe man liker selv. Men å komme ut i frisk luft hjelper alltid. Men man må lege det andre også. Men bare prate om det hele tiden er ikke greia heller, sier Jensen til VG.

Trenger du krisehjelp? Du finner info her.

Hun forteller at sønnen var en gledesspreder som har gitt henne tre barnebarn.

Hun vil ikke ha en mal på sorg.

– Alle må finne sin greie. Hvordan hver enkelt reagerer ulikt på sorg. Det er det viktig å tenke på, sier Jensen.