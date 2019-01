KRITISKE: Anders Solheim (t.v.) og USADA-sjef Travis Tygart er enige i spørsmålet om Russland og kravene til nasjonen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ber idrettsutøvere våkne i dopingkampen

Antidoping Norge reagerer kraftig på at mektige krefter i internasjonal idrett er i ferd med å tilgi og glemme systematisk dopingbruk i russisk idrett. Nå oppfordres norske utøvere, idrettsledere og sponsorer til å heve stemmen.

Publisert: 07.01.19 12:35

«Jeg kan ikke forstå at lederne i internasjonal idrett aksepterer det som utspiller seg foran øynene deres».

Slik innleder daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, en kronikk i VG i dag. Han tilhører dem som blir mektig provosert når sterke krefter i IOC jobber for at Russland skal komme tilbake i det gode selskap, selv om uttalte krav til nasjonen fortsatt ikke er innfridd.

– Vi trenger flere som ser alvoret og konsekvensen av det som skjer, slik at vi ikke ender opp med at dette legges ned i en skuff, sier Solheim til VG.

Han bruker ordene “veldig overrasket” for å beskrive den ferske nyttårskronikken til IOC-president Thomas Bach. Tyskeren ga der uttrykk for at Russland har sonet ferdig og bør få bli en del av det gode selskap igjen.

At sterke krefter i IOC mener dette, har vært kjent i lang tid.

I september vedtok WADA - som er deleid av IOC - å ta Rusada (Russlands antidopingbyrå) inn i varmen igjen etter tre års utestengelse. Et av vilkårene var at WADA skulle få tilgang til data og prøver fra Moskva-laboratoriet innen 31. desember 2018. Det skjedde ikke. En WADA-gruppe som besøkte Russland før jul, kom hjem med uforrettet sak.

WADA har siden nyttårsrakettene gikk opp, fått oppfordring fra en rekke hold om å utestenge Russland på nytt – umiddelbart. Blant dem som har krevd det, er den frittalende svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson og den britiske utøverkomiteen. Skipresident Erik Røste skrev på Facebook at «jeg forutsetter at styret i WADA følger opp tidligere vedtak». Også Norges idrettsforbund har uttrykt skuffelse.

Men Antidoping Norge mener flere må heve stemmen. Det gjelder både idrettsledere, sponsorer og utøvere, understreker Anders Solheim.

– Det gjelder ikke bare norske utøvere, men helt uavhengig av hvor de kommer fra. Vi er avhengig av sterkere utøverstemmer- og fora. Det er jo de rene utøverne som taper på dette. Det er de som får drømmene sine spolert, sier dopingjegeren til VG.

I Norge har svært få utøvere snakket høyt og tydelig i media om det som nå foregår på den internasjonale scenen. Skøyteløperne Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmefjord Lorentzen utgjorde et sjeldent unntak da gikk ut i Bergensavisen i forrige uke.

«Jeg mener ikke at utøverne skal bruke all sin ledige tid på påvirkning av idretten, men det er mye de kan gjøre for å bidra. De kan søke å påvirke arbeidet gjennom offisielle fora og gjennom utøverorganisasjoner, de kan ta i bruk sosiale medier og andre plattformer for å ytre sine meninger, de kan stille krav til egne ledere og internasjonale forbund for å få gjennomslag for viktige saker» skriver Anders Solheim i VG-kronikken mandag.

Han understreker at ansvaret ligger hos flere. Internasjonale idrettsledere må i langt større grad enn i dag markere et standpunkt. Og både sponsorer og rettighetshavere bør stille tydelige krav om en opprydning.

Etter at Wada-granskerne ble nektet adgang til dopinglab-en i Moskva før jul, skal en intern Wada-komitté nå behandle om hvorvidt det russiske antidopingbyråret RUSADA bør få en ny utestengelse eller ikke. Det skjer på et møte i Montreal 14. og. 15. Januar. Deretter skal styret i Wada avgjøre det hele.

– Opplever du at mange ikke forstår hvilket veiskille man står ved nå?

– Ja, det er derfor jeg skrev denne kronikken: For å gjøre det tydelig at dette er snakk om bevisst juks. Det er ikke ubevisst doping uten betydning, sier Solheim.

IOC-medlem og tidligere Wada-president Dick Pound gikk i helgen ut på nettstedet Insidethegames.biz og kritiserte dem som nå angriper måten Wada og IOC håndterer Russland-saken på.

«Lynch mob» var blant begrepene Pound brukte. Det er nærliggende at han har personer som Travis Tygart (USADA-leder) og presidentkandiat i Wada, Linda Hofstad Helleland , i tankene.

Anders Solheim virker ikke imponert over utspillet til Dick Pound.

– Dick Pound har selv gjort en jobb med å avdekke det russiske regimet. Nå må også Pound være med på å finne en løsning. Om han synes det er greit at man bare durer videre, som om ingenting har skjedd, så er spørsmålet hva slags idrett han egentlig ønsker seg, sier nordmannen.