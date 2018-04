TUNG SESONG: Finn-Hågen Krogh ser betenkt ut mens han patruljerer løypene i Oberstdorf under denne sesongens Tour de Ski. Foto: Göran Bohlin

Krogh «vil be om tilgivelse» for å få bytte lag

05.04.18 07:16

ALTA (VG) Han ble nasjonens store helt da han holdt unna for Sergej Ustjugov under VM-stafetten i 2017. Men OL-året 2018 ble alt annet enn en opptur for Finn-Hågen Krogh (27).

Et fåtall gode plasseringer i verdenscupen, en 18. plass i sin eneste OL-konkurranse og en amputert avslutning på sesongen, hvor han ble vraket til verdenscupavslutningen i Falun, er fasiten.

27-åringen sier han «mislyktes på alle punkter». Konsekvensen for Krogh er at han etter all sannsynlighet skifter treningsgruppe fra allround- til sprintlandslaget kommende sesong.

– Det heller mot det, ja. Uten at noe er bestemt. Så får vi se om sprintlaget vil ha meg tilbake. Jeg får komme med halen mellom beina og be om tilgivelse. Så får vi se, sier Krogh og smiler over sin egen spissformulering.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen ler godt når han får høre Kroghs utspill.

– Vi har snakket med Finn-Hågen om det og skal finne en løsning som er bra for alle parter. Det er en kabal som skal gå opp. Det er ikke noe mer jeg har lyst å si per i dag, sier Monsen til VG.

– Mislyktes på alle punkter

Men før det skal sesongen få sitt endelige punktum. Fra torsdag til lørdag tar Krogh imot den norske langrennseliten på hjemlige trakter til NM del 2 i Alta. Det er her han tidvis har herjet både på trening og konkurranse i ungdommen. Han ser frem til at Nord-Norge får oppleve de store langrennsprofilene på nært hold – og han spår et godt publikumsoppmøte.

Krogh stiller til start både på lagsprint torsdag og 10 kilometer fredag. Influensaen han har slitt med det i siste gjør at han langt på vei avskriver egne vinnersjanser.

Tre årsaker

Han beskriver situasjonen som en han aldri har vært i før. Naturligvis i sterk kontrast til det langrennspublikum ble vitne til i fjor. For skrur vi tiden ett år og én måned tilbake i tid, holdt mannen fra Tverrelvdalen unna for ski-VMs store løper, Sergej Ustjugov, på ankeretappen i Lahti.

Krogh ble nærmest for nasjonalhelt å regne.

27-åringen har fått god tid til å tenke «hva som gikk galt». Litt av grunnen, mener han, kan være at han har vært for motivert. Krogh sier han har tatt for få fridager når han har vært sliten. Den totale treningsdosen har økt bare av det.

– Så tror jeg at den gruppen på allroundlandslaget er for annerledes enn meg treningsmessig. De rolige turene har gått kneppet for hardt. Legger du til mer trening, mer intensitet, så blir det for mye. Så har vi også utvidet høydeoppholdene. Det er flere små ting som har gjort at det bikket i feil retning, sier han.

Folkefest?

I sesongavslutningen var Krogh helt tom. Under femmila i Kollen ble han nummer 58. Han erkjenner at han regelrett ble funnet for dårlig til den ti mann store troppen som gikk i Falun for snart tre uker siden.

Han lover i hvert fall en bra avslutning på sesongen.

– Jeg gleder meg til å få de andre løperne opp hit slik at de får se Alta. Jeg tror arrangøren har forberedt seg godt og at lokalbefolkningen stiller opp slik at det blir et koselig arrangement, sier Krogh.