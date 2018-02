Jansrud frykter Svindals planer: – At han skal gi seg, det vet jeg ikke om han får lov til

PYEONGCHANG (VG) Kjetil Jansrud (32) orker ikke å se for seg en fremtid på landslaget uten Aksel Lund Svindal (35).

For 32-åringen fra Vinstra betyr det mye dersom Svindal velger å fortsette.

– Som lag betyr det alt og for meg personlig er han en av mine beste venner, som jeg har mye historie med gjennom 16-17 år. At han skal gi seg sånn uten videre, det vet jeg ikke om han får lov til, sier Jansrud til VG.

– Hadde det ikke vært greit å miste en god konkurrent?

– Nei, det er ikke sånn vi tenker i det hele tatt. Det så vi i går og. Det hadde vært noe helt annet å stå på den pallen med en annen nasjon enn Norge på toppen. Det er ikke likegyldig. Et sterkt lag må vi ha.

Kneet avgjør

De to norske fartsfantomene har levert kruttsterkt i OL. Svindal åpnet lekene med å vinne utforgull og henviste Jansrud til sølvplass. I super-G-rennet natt til fredag norsk tid, ble Svindal «bare» nummer fem, mens Jansrud tok bronsen .

Men etter rennet sa Svindal at OL i Pyeongchang kan være hans siste mesterskap, selv om VM kommer til Sverige og Åre neste år. Kneet, som han har hatt trøbbel med i mange år, avgjør om det noe mer utover denne sesongen.

Han vil nemlig kjøre mer på ski - ikke bare konkurrere. Han forklarer for eksempel situasjonen sin med at han siden det første verdenscuprennet i Lake Louise i november 2017, hvor han for øvrig ble nummer tre, kun har trent ti prosent av det han burde.

– Umulighet å garantere

Jansrud sier på spørsmål om han kommer til å forsøke å overtale kompisen, at avgjørelsen helt og holdent får være Svindal sin. Han mener 35-åringen må «kjenne på om han har energien og motivasjonen til å gjøre den jobben som skal gjøres».

– Han har vært gjennom comeback noen ganger og såpass mange sesonger på toppnivå at han vet at det koster. Avgjørelsen skal han få ta uten at jeg legger meg opp i det, men jeg kjenner han ganske godt og jeg håper at han fortsetter - og jeg har på følelsen av at han kanskje gjør det.

– Mulig å få til

– Man får mindre trening når man har smerter. Sånn er det bare. Når han får spørsmål om «kjører du i neste OL», så er det ingen som kan si «ja» på det. Plutselig så kommer det en skade. Det er nesten en umulighet å garantere det. Jeg tror han bare prøver å være realistisk, men at han har lyst - det er det ingen tvil om, sier Jansrud.

– Og hva med deg selv, vil du delta i et fjerde OL om fire år?

– Jeg vet ikke, det er veldig fristende å si ja, men også fristende å si nei for man vet hva det tar av krefter for å hevde seg. Man må blant annet holde seg frisk, det er tøft for helsen å kjøre alpint, svarer Jansrud, og legger til:

– Det er vanskelig å se fire år frem i tid, men sånn aldersmessig og i teorien, er det mulig å få til.