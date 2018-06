LEDIG: Magnus Powell er ledig på trenermarkedet etter å ha fått sparken i Sandefjord etter kun seks kamper, nå kan det åpne seg en mulighet i Lillestrøm. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Eksperter: Disse trenerne kan ta over Lillestrøm-jobben

Henrik Myhrvold Simensen

Espen Solly

Publisert: 27.06.18 12:33

SPORT 2018-06-27T10:33:31Z

Magnus Powell trekkes frem av eksperter som den klare kandidaten til å ta over som hovedtrener i Lillestrøm etter Arne Erlandsen.

– Fortsetter de med spillestilen de har nå, så er nok Magnus Powell en god kandidat. Han fortsetter med 4-4-2, og vil nok veldig gjerne ha jobben, sier Eurosport-ekspert Roger Risholt.

Powell startet sesongen som Sandefjord-trener, men fikk sparken i slutten av april, etter kun seks kamper. Svensken har en rekke år bak seg i Lillestrøm som spiller og senere en del av trenerapparatet.

– Vi har ingen kommentar til dette på nåværende tidspunkt, skriver LSKs sportssjef Simon Mesfin i en sms til VG på spørsmålet om ny trener.

– Sundgot en mulighet

Som spiller dannet Powell et fryktet spisspar sammen med Arild Sundgot, mannen som har vært Erlandsens assistent.

– Sundgot vil trolig få oppgaven med å lede laget på midlertidig basis. Han er en klubblegende, og om det skulle lykkes umiddelbart, kan det være en mulighet videre, også i en duo med Powell, mener Eurosport-ekspert Thomas Myhre.

Han nevner Tor Ole Skullerud, som nylig trakk seg som Strømsgodset, samt tidligere LSK-trener Henning Berg som navn kanarifuglene bør ha på lista.

– Jeg vet ikke hvor sugen Tor Ole er. Det spørs om de greier å lokke hjem Henning til Norge, sier Myhre.

Berg uttalte til VG tidligere i år at han ser etter jobber i Europa.

Annerledes alternativer

Fotballekspert Joacim Jonsson trekker frem tidligere Bærum-trener og Vålerenga-assistent Morten Tandberg og G18/19-landslagstrener Pål Arne Johansen som gode alternativer om LSK ønsker å tenke annerledes.

– Det hadde vært spennende med nytenking, og en annen trenertype. Morten Tandberg er en offensiv anlagt trener som har ryggrad og tro på sine ideer. Johnsen er en av de aller mest grundige trenerne i norsk fotball, og spiller en unorsk fotball, forklarer den tidligere Fredrikstad-sportssjefen.

Dypt uenig i sparkingen

Ivar Hoff er mangeårig fotballekspert i TV2, tidligere fotballtrener og LSK-patriot. Han ønsker ikke å spekulere i hvilke trenere han nå kan ønske seg til klubben, men forteller at han er dypt uenig i beslutningen om å fjerne Erlandsen fra hovedtrener-jobben.

– Arne Erlandsen har gjort en bra jobb etter at han kom inn. Han reddet plassen i 2016 og vant cupen i 2017. Resultatene har ikke vært så bra som man håpte i år, men man må innse at laget ikke er bedre enn at man vi ligge på nedre halvdel, sier Hoff.

Hoff stusser over at klubben så sent som i april forlenget Erlandsens kontrakt. Årsaken til sparkingen er manglende tillit blant spillergruppa, medarbeidere og i styret. Hoff spør seg hvor mye som har skjedd på den lille tiden, men tar forbehold i at han ikke får med seg alt som skjer i gangene på Åråsen.