Sjekk Zlatan og Beckhams veddemål foran Sverige-England

Publisert: 07.07.18 02:30

Lørdag møtes Sverige og England i kvartfinalen av VM - og uansett hvilket lag som vinner, det venter en pinlig straff for enten Zlatan Ibrahimovic, eller David Beckham.

På Instagram har de to superstjernene som spilte sammen en liten periode i Paris Saint Germain inngått et veddemål.

Det hele startet med at Ibrahimovic la ut et bilde av de to i kamp mot hverandre for Sverige og England, hvor han i bildeteksten tilbød seg å spandere middag på Beckham, hvor han vil i verden om England vinner, men om Sverige vinner, må Beckham kjøpe akkurat det Zlatan vil ha fra Ikea i Sverige.

En sporty Beckham tok utfordringen et steg videre:

«Om Sverige vinner skal jeg personlig dra til Ikea Sverige med deg og kjøpe det du trenger til ditt nye hus i Los Angeles. Men om England vinner, skal du komme på Wembley, se en England-kamp i England-drakt, og spise fish & chips i pausen.»

Veddemålet står dermed mellom de to største stjernene i svensk og engelsk fotball, hvor kun Ibrahimovic fortsatt er aktiv, men ikke lenger med det svenske landslaget. Noe som har vært mye debattert, både før og under mesterskapet.

– Det var bra for Sverige at Zlatan ikke kom tilbake til landslaget. Det er en vanskelig ting å si om en toppspiller med den cv-en som Zlatan har, men resultatene med den nye landslagssjefen har vært fantastiske, forklarer Jamie Carragher i et intervju med Expressen i forkant av kvartfinalen.

Uansett vil det bli et lag til semifinale som ikke har vært der på en god stund. Sverige var sist i semifinale i 1994 i USA, mens England sist kom til semifinale i VM i 1990.

VGs tips: Uavgjort til pause

Dette er en kvartfinale mellom to land som har kommet lenger enn de kanskje selv hadde trodd før turneringsstart. Men det er England som er bookmakernes store favoritt, og dette føyer seg inn i rekken av kamper der Sverige er underdog. Det er vel kun Sør-Korea-gruppematchen svenskene var favoritt. Men Sverige kom seg fint igjennom gruppespillet, og vant helt fortjent over Sveits i åttedelsfinalen - og slik er det dags for at England tar motstanden på alvor. Det som er Englands store utfordring er at de sliter med å lage mål i åpent spill. Nesten alle mål hittil har vært dødball. Det er det ene - det andre er at de har sluppet inn mål i alle kampene - også mot Tunisia og Panama. Sverige er veldig godt organisert, og kan klare å håndtere Englands dødballer. Men så kan det være at farten til Sterling, Alli og Lingard blir for tøff å bryne seg på.

Vi tror på uavgjort til pause til 1,85. Hary Kane scorer mål til 2,00 i odds er en spillvariant.

