I SPILL: Selv om det ikke er mer enn fire måneder til VM-kampen begynner, kommer Magnus Carlsen ikke til å forlate turneringsbordet med det første. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen med turneringstung vei mot VM: – Han har endret tradisjonene

Publisert: 27.07.18 13:30

SPORT 2018-07-27T11:30:33Z

Magnus Carlsen (27) lader opp til VM-kampen mot Fabiano Caruana (25) med å spille turneringer nesten helt opp til starttidspunktet.

– Historisk sett har det ikke vært vanlig å spille så mye i VM-året, men Magnus sin stil er å spille seg i form. Han har endret tradisjonene, og du kan se at Fabiano Caruana tar etter, sier Atle Grønn, Aftenpostens sjakkspaltist, til VG.

– Det er en ny trend det vi nå ser, og det er morsomt at trenden kommer med en ny generasjon og nummer én og to på verdensrankingen, supplerer Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, som nylig vant NM i sjakk.

Helt siden de sovjetiske sjakkspillerne herjet på midten av 1900-tallet, har normalen vært at månedene frem til VM-kampen skulle brukes til forberedelser, ikke turneringer.

Slik har ikke Magnus Carlsen forholdt seg til sjakkens mest prestisjefulle tittelkamp.

Da han først tok tittelen i 2013, spilte han sin siste turnering to måneder før VM-kampen. I år stiller han etter alt å dømme opp i European Club Cup, ofte omtalt som «sjakken Champions League», med sin nye klubb Vålerenga.

Magnus Carlsens program i 2018 Tata Steel Chess: 12.-28. januar (1. plass) Fischer-Random-kamp mot Nakamura: 9.-13. februar (seier) Grenke Chess: 31. mars-9. april (2. plass) Shamkir Chess: 9.-29. april (1. plass) Norway Chess: 27. mai-8. juni (4. plass) Biel Chess Festival: 23. juli-1. august Sinquefield Cup: 16.-29. august European Club Cup: 11.-19. oktober VM-kampen mot Caruana: 9.-28. november

Fra turneringsstopp der og til VM-kampen begynner, er det knappe tre uker. Og før den tid venter i tillegg to andre turneringer (se faktaboks).

– Det viser seg gang på gang at Magnus er litt svakere i de første rundene av en turnering. Det vil han prøve å unngå i VM-kampen. Han vil komme dit matchfit, sier Grønn, og mener en tre ukers pause er opp mot ideelt.

Caruana følger i Carlsens fotspor. Han skal etter planen spille sjakk-OL i starten av oktober og også Isle of Man-turneringen med slutt 28. oktober, bare én og en halv uke før VM-kampen begynner.

I tillegg skal den italiensk-amerikanske 25-åringen delta i Sinquefield Cup, der de to VM-duellantene kommer til å møtes til en siste dyst før det virkelig braker løs. Det blir tredje gang de to møtes fra Caruana vant kandidatturneringen og frem mot VM-kampen.

– Det er veldig uvanlig. Caruana har vunnet to turneringer der Magnus har vært med, men Magnus har vært best innbyrdes (en remis og en seier), sier Jon Ludvig Hammer.

Med omkring fire måneder til startskuddet for VM-kampen går i New York, holder sjakkekspert Atle Grønn Magnus Carlsen som favoritt, men bare så vidt. På FIDE-rankingen skiller det 20 rankingpoeng i favør nordmannen som har vært verdensener siden juli 2011.

– For første gang får Magnus en VM-utfordrer som er verdens klare nummer to. Forhåpentligvis tenner det ham ekstra, men det er også uunngåelig å tenke at en som har vunnet tre ganger på rad, kan være litt mett. Caruana ser på den andre siden på dette som sitt livs sjanse. Jeg vil si det er temmelig åpent, men en knapp fordel Magnus, spår Grønn.

– Jeg mener Magnus er en bedre sjakkspiller, konstaterer Jon Ludvig Hammer, og gir favorittstempelet til nordmannen.