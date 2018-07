BLIR DET TOUR DE FRANCE? Chris Froome har blitt nektet start i Tour de France, som starter til helgen. Foto: LUK BENIES / AFP

Kaggestad etter Froomes TDF-nekt: – Best at han blir hjemme

Publisert: 02.07.18 09:34 Oppdatert: 02.07.18 10:24

Chris Froome (33) nektes start i Tour de France. Bakgrunnen er at den britiske syklisten leverte en positiv dopingtest under Spania Rundt i september i fjor.

Det skriver Le Monde.

Den franskbaserte avisen skriver mandag at ASO – Amaury Sport Organisation (de som arrangerer Tour de France) – har blokkert Team Skys registrering av Froome til Tour de France, som starter i helgen i Frankrike.

Team Sky har anket avgjørelsen, og høringen vil finne sted tirsdag 3. juli, bare fire dager før Touren starter.

– Jeg regner med at Sky og Froome kommer til å finne alt av juridisk bistand til hjelp i denne saken. I henhold til de internasjonale dopingreglene fra WADA kan han delta, men for rittets del er det nok best at han blir hjemme, sier Mads Kaggestad til VG.

Bakgrunnen er at den britiske syklisten leverte en positiv dopingtest under Spania Rundt i september i fjor. Testen viste for høy konsentrasjon av virkestoffet salbutamol, som er vanlig i astmamedisin.

Likevel har Froome konkurrert med dommen hengende over seg. Han vant nylig Giro d’Italia sammenlagt foran Tom Dumoulin og Miguel Angel Lopez, et ritt som ble avsluttet for bare en drøy måned siden.

Froome og Team Sky er selvsikre på at han vil bli klar til Touren etter en medisinsk etterforskning. Men tiden går fort, det er bare fem dager til den første etappen.

– Stor sannsynlighet for utestengelse

– Det er stor sannsynlighet for at han blir utestengt, men det er ikke sikkert at han mister alle de tidligere resultatene. Det kan hende han mister noen, men mest sannsynlig ikke alle. Det er opp til dommerne i denne saken, fortsetter Kaggestad.

The Guardian skriver at de ikke vil ha en repetisjon av hendelsene med Lance Armstrong, som i august 2012 innrømte å ha dopet seg i stor deler av karrieren.

ASO forholder seg til retten til å stenge ute en utøver dersom de frykter han kan skade rittets omdømme, noe de mener Froome gjør med den positive dopingtesten hengende over seg.

Fire ganger sammenlagtvinner av TdF

Kona Michelle, som også er Chris’ agent, uttalte tidligere i uken at «Chris kommer til å sykle Touren». Ellers har det vært stille fra campen til Froome, en mann som har vunnet Tour de France sammenlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017.

– Dette er en veldig komplisert sak, og det er derfor det tar så mye tid. Jeg tror han blir utestengt i alt fra noen måneder til ett år, hvor to år er maksstraff. Likevel kan han delta i alle ritt han vil så lenge saken er under behandling. Men Tour de France ønsker å ta vare på merkevaren sin, og i TdFs egne kontrakter med lagene står det at de kan utestenge syklister. Det er komplett kaos, utdyper Kaggestad.