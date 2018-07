LØNN FOR STREVET: Her er serbiske Nikola Jokic (til venstre) i duell med amerikanske Devin Booker. To unggutter som kommer til å tjene bra fremover... Foto: David Zalubowski / TT NYHETSBYRÅN

NBA-unggutter får milliardlønn

Publisert: 21.07.18 10:18

SPORT 2018-07-21T08:18:19Z

Devin Booker (21) og Nikola Jokic (23) er to spillere svært få har hørt om. Likevel har de, sammen med en rekke andre unge spillere, fått en massiv lønnsøkning i sommer.

For selv om det er LeBron James som har inngått den største kontrakten i sommer (153,3 millioner dollar, eller 1,23 milliarder kroner, over fire år), er det flere unggutter som virkelig har til salt i grøten og vel så det fremover.

21 år gamle Devin Booker ble draftet som nummer 13 av Phoenix Suns i 2015-draften, og snittet på brukbare 24,9 poeng per kamp i 2017/18-sesongen for et svakt Suns-lag. Poengsnittet var det tiende beste i ligaen.

Bakgrunn: Milliardavtalen: Derfor tjener denne mannen mer enn Messi

På de fire første sesongene (de tre første pluss den som kommer nå) har han «bare» tjent 10 millioner dollar til sammen, eller rundt 80 millioner kroner.

Så tilbød Phoenix Suns han en femårsavtale verdt 158 (!) millioner dollar, eller i overkant av 1,2 milliarder kroner, med start fra neste sommer.

Den samme visen går for 95-modellene Zach LaVine, Aaron Gordon og Nikola Jokic. LaVine røk korsbåndet i hans venstre kne i februar 2017, og var ute i over elleve måneder. Jokic ble valgt som nummer 41 i den andre runden av draften i 2014, og har på det meste snittet på 18.9 poeng per kamp, mens Gordon ikke har klart å nå sitt potensial etter fire år i ligaen (snittet på 17,6 poeng per kamp denne sesongen).

Lest denne? Bison Dele forsvant på sjøen. Ingen vet hva som skjedde.

Slik fungerer pengesystemet i NBA

Likevel fikk disse tre godt betalt i sommer: LaVine og Gordon har signert for fire nye kontrakter med hhv. Chicago Bulls og Orlando Magic med en verdi på nesten 650 millioner kroner hver, mens Jokic godtok et tilbud fra Denver Nuggets på 1,2 milliarder kroner over fem år.

– Jokic får makskontrakt fordi han er god og er en moderne center som kan både skyte trepoengere, i tillegg til å være en god pasningslegger, sier Tommy Surland-Hansen. Han har stålkontroll på hvorfor klubbene har så mye penger å dele ut, og forklarer (selv om pengesystemet i NBA er vanvittig komplisert å forstå):

* TV-avtalen som ble signert i 2014 er en av hovedgrunnene til de enorme lønningene. Høsten 2014 smilte nemlig NBA-sjef Adam Silver fra øre til øre etter at han hadde skrevet under på tidenes TV-avtale i idrettssammenheng på vegne av NBA.

* Fra starten av 2016/17-sesongen har rettighetene blitt lagt i hendene til TV-gigantene ABC, ESPN og TNT. De tre la 202 milliarder kroner på bordet for rettighetene som strekker seg frem til 2024/25-sesongen.

* Alle de 30 klubbene i NBA har 850 millioner kroner å dele ut til spillerne i klubben, uavhengig av antall spillere, selv om hvert lag må ha minst 13 og maks 15 spillere. Den enorme summen er årsaken til at klubber som Bulls, Nuggets og Suns kan dele ut så mye penger til spillere som LaVine, Jokic og Booker.

Arnstein Friling deler NBA-spillerne opp i tre kategorier:

* De spillerne ingen lag anser som verdifulle brikker i framtiden: – Her kan man muligens rake inn årslønninger på 250 millioner kr og mer, selv om man egentlig ikke har bevist ennå at man kan føre et lag til suksess. Det viktige er at lagene tror at du kan gjøre det umiddelbart framover, eller i løpet av et år eller to i framtiden. Sånn sett er de store lønningene til Jokic, Booker og Lavine utelukkende et bevis på at folk har trua på dem.

* De som man mener er der for å bidra i mindre roller: – Spillere som kan oppnå kontrakter på ca 60 millioner kr per år, og det er fordi klubbene ser en viss mulighet til utvikling der. Men makskontraktene får kun etablerte superstjerner og de man tror kan bli det.

* De som bare er der for å fylle opp en plass i stallen: – Tidligere stjerner som Brook Lopez eller falmede talenter som Jeff Green, som får minimumskontrakter på 15 millioner kr.



– Fornuftig å bruke så mye på en potensiell superstjerne

Surland-Hansen syntes det er fornuftig av Suns å bruke så mye penger på en potensiell superstjerne.

– Booker er en no-brainer når det gjelder maks. Suns bygger ungt og her har de en ung skytter, med god størrelse og All Star-potensiale. Det er naturlig at Gordon får dette – han har hatt stigning som spiller fra år til år. Magic har ikke kommet noen vei sportslig de siste årene, men her viser de at de ønsker å satse på Gordon. Det syntes jeg er riktig.

Men selv om disse ungguttene tjener vanvittige summer de kommende sesongene, er det flere som tjener hakket mer:

* På troppen troner Steph Curry, som drar inn 37,4 millioner dollar i 2018/19. Det er 301 millioner dollar.

* Like bak følger Chris Paul, LeBron James, Russell Westbrook (alle 35 mill dollar) og Blake Griffin (32 mill dollar).

* Hele elleve spillere kommer til å tjene 30 millioner dollar eller mer den kommende sesongen. Bare to ganger før årets sesong har en spiller tjent 30 millioner dollar eller mer i en sesong: Michael Jordan i 1997/98 og Kobe Bryant i 2013/14.