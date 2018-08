VM-KLAR: Magnus Carlsen er her i sofaen i St. Louis, der han for tiden spiller Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Carlsen kan tjene «bare» 5,8 mill. kroner i VM: – Litt skuffende

SPORT 2018-08-21T18:58:17Z

Magnus Carlsen (27) tjener «bare» 5,8 millioner kroner hvis han slår Fabiano Caruana (26) i VM-matchen i London.

Publisert: 21.08.18 20:58 Oppdatert: 21.08.18 21:21

Det er nesten fire millioner mindre enn da han første gang ble verdensmester med seieren over Viswanathan Anand i 2013.

Hvis Carlsen taper mot Caruana, må han nøye seg med 3,9 mill. kroner.

Det er klart etter at det internasjonale sjakkforbundet FIDE nå har offentliggjort at kontraktene er underskrevet og premiepotten for VM-kampen er klar.

Minimumspotten for en VM-match er 1,0 million euro. Og arrangørselskapet Agon har nok en gang endt opp med denne summen.

Det var det også da Carlsen slo Sergej Karjakin i New York i 2016 og da han vant over Viswanathan Anand i Sotsji i 2014.

I 2013, i fattige Chennai, var det derimot en premiepott på 15 mill. kroner og Carlsen stakk av med cirka 9,5 mill. kroner etter å ha vunnet.

Korrigert for inflasjon har det altså vært en nedgang i premiepotten for hver VM-kamp.

– Ja, det er riktig. Det er litt skuffende, særlig med tanke på at det er tredje gang på rad det er minimumsbeløpet, sier Carlsen-manager Espen Agdestein til VG.

– Er Magnus skuffet over at han ikke kan tjene mer?

– Det har aldri vært pengene som har drevet Magnus. For ham er det sportslige viktigst. Men vi skulle gjerne ha sett at det var mer. Ikke minst siden dette er en virkelig storkamp der nummer 1 og 2 i verden møtes i match.

– Har det lave premiebeløpet sammenheng med problemene i FIDE?

– Det er klart at det er vanskeligere å hente inn sponsorer når FIDEs president står på USAs sanksjonsliste, sier Agdestein med henvisning til at Kirsan Iljumzjinov står på listen og de facto ikke styrer FIDE lenger.

Spillerne kan tjene noe mer i og med at de får 20 prosent av inntektene som Agon tar inn på salget av online-tilgang til matchen – mens de ikke får noe av salget av TV-rettigheter.

– Hvordan ser du på at de største sponsorene nok en gang er russiske selskaper?

– Det er arrangørens ansvar og de som må svare for. Kunstgjødselkjempen Phosagro er notert på London-børsen. Datafirmaet Kaspersky er sponsor også for Formel1. Dette er store selskaper som opererer på det internasjonale markedet. Det skal litt til for at vi skal reagere på sponsorene til arrangørene. Da må det være noe helt spesielt.

Espen Agdestein var i London sist uke og fikk VM-kontrakten i havn. Også konkurrenten Fabiano Caruana har underskrevet på kontrakten. Og spillestedet er klart: The College i Holborn.

– Etter det jeg hører, er det fine lokaler, sentralt i London, sier Agdestein.