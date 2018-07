RBK-stjernene nekter å uttale seg om Ingebrigtsen-sparkingen

Publisert: 20.07.18 15:32 Oppdatert: 20.07.18 16:00

SPORT 2018-07-20T13:32:09Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) Rosenborg-spillere er tause dagen etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som Rosenborg-trener. Klubbledelsen nekter for at de har gitt dem munnkurv.

– Ingen kommentar.

Det sier Pål André Helland når VG ringer fredag formiddag. Hellands svar har vært gjennomgangstonen blant de Rosenborg-spillerne VG har fått svar fra gjennom dagen.

VGs reporter utenfor «Brakka» ved Lerkendal har heller ikke fått stort mer fra spillergruppen, som fredag ettermiddag var i et to timer langt møte med klubbledelsen.

– Det er ingen nekt

Etter flere timer med venting, dukket til slutt Pål André Helland, kaptein Mike Jensen, Tore Reginiussen, André Hansen, Birger Meling, Anders Konradsen og Matthías Vilhjálmsson opp ut fra Brakka. Men de ønsket ikke å si noe da de passerte de fremmøtte pressefolkene.

– Det kommer en pressemelding som vi forholder oss til, var alt Helland ville meddele på vei ut dørene.

– Har dere noe grunn til at dere ikke vil uttale dere?

– Det står i pressemeldingen, sier Helland mens han går bort fra de fremmøtte journalistene.

PS: Ikke lenge etter at spillerne ikke ville uttale seg, kom pressemeldingen. Der sier spillerne at de ba Rosenborg-gjeninnsette Ingebrigtsen som trener .

Rosenborgs leder for kommunikasjon, Trond Alstad, nekter for at spillerne har fått munnkurv.

– Nei, det er ingen nekt. Dette velger de selv. Det må vi respektere, sier han til VG.

Det samme sa styreleder Ivar Koteng før spillerne kom ut fra Brakka.

– De har fått et råd, som de har fulgt. Og nå kommer de til å snakke med pressen, sier han til VG.

– De kommer til å snakke med pressen nå?

– Ja, hvert fall kommer én til å gjøre det, sa styrelederen.

Det skjedde altså, da spillerne isteden henviste til en pressemelding de skal sende ut.

Spillerne ikke med på sparkingen

Da Rosenborg på en pressekonferanse torsdag fortalte at Kåre Ingebrigtsen hadde fått sparken , understreket styreleder Koteng at spillerne ikke hadde hatt noe med avgjørelsen å gjøre.

– De har lyst til å ha Kåre. Så de har ikke støttet avgjørelsen til styret, utdypet han til VG fredag formiddag.